Биржевые цены на газ в Европе открыли торги ростом
Биржевые цены на газ в Европе открыли торги ростом - 01.05.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе открыли торги ростом
Биржевые цены на газ в Европе с началом торгов пятницы демонстрируют рост - на открытии котировки превысили 560 долларов за тысячу кубометров, прибавляя более... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T11:38+0300
2026-05-01T11:38+0300
2026-05-01T11:38+0300
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе с началом торгов пятницы демонстрируют рост - на открытии котировки превысили 560 долларов за тысячу кубометров, прибавляя более 1% к расчетной цене четверга, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 563,8 доллара за тысячу кубометров (+1,4%). По состоянию на 10.56 мск рост незначительно замедлился - до 1,3%, а цена составила 563,1 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены четверга (556 долларов за тысячу кубометров). Несмотря на небольшую коррекцию в течение первых часов торгов, цены стабильно удерживаются выше психологического порога в 560 долларов, реагируя на текущую рыночную конъюнктуру. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов. В апреле же они снизились на 14%, до чуть более 540 долларов за тысячу кубометров. Локальный максимум цены газа за время конфликта - 853,7 доллара за тысячу кубометров - был пробит 19 марта, когда генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа (СПГ) компании в Катаре. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
газ, торги, европа, ближний восток, катар, ice, qatarenergy
Энергетика, Газ, Торги, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, КАТАР, ICE, QatarEnergy
Биржевые цены на газ в Европе открыли торги ростом
Цены на газ в Европе на открытии превысили 560 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе с началом торгов пятницы демонстрируют рост - на открытии котировки превысили 560 долларов за тысячу кубометров, прибавляя более 1% к расчетной цене четверга, следует из данных лондонской биржи ICE.
Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 563,8 доллара за тысячу кубометров (+1,4%). По состоянию на 10.56 мск рост незначительно замедлился - до 1,3%, а цена составила 563,1 доллара.
Динамика котировок приводится от расчетной цены четверга (556 долларов за тысячу кубометров). Несмотря на небольшую коррекцию в течение первых часов торгов, цены стабильно удерживаются выше психологического порога в 560 долларов, реагируя на текущую рыночную конъюнктуру.
Средние биржевые цены на газ в Европе
за март выросли на 59% по сравнению с февралем на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке
, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов. В апреле же они снизились на 14%, до чуть более 540 долларов за тысячу кубометров.
Локальный максимум цены газа за время конфликта - 853,7 доллара за тысячу кубометров - был пробит 19 марта, когда генеральный директор QatarEnergy
Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа (СПГ) компании в Катаре
. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
