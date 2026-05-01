Биржевые цены на газ в Европе открыли торги ростом

Биржевые цены на газ в Европе открыли торги ростом - 01.05.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе открыли торги ростом

Биржевые цены на газ в Европе с началом торгов пятницы демонстрируют рост - на открытии котировки превысили 560 долларов за тысячу кубометров, прибавляя более... | 01.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-01T11:38+0300

2026-05-01T11:38+0300

2026-05-01T11:38+0300

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе с началом торгов пятницы демонстрируют рост - на открытии котировки превысили 560 долларов за тысячу кубометров, прибавляя более 1% к расчетной цене четверга, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 563,8 доллара за тысячу кубометров (+1,4%). По состоянию на 10.56 мск рост незначительно замедлился - до 1,3%, а цена составила 563,1 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены четверга (556 долларов за тысячу кубометров). Несмотря на небольшую коррекцию в течение первых часов торгов, цены стабильно удерживаются выше психологического порога в 560 долларов, реагируя на текущую рыночную конъюнктуру. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов. В апреле же они снизились на 14%, до чуть более 540 долларов за тысячу кубометров. Локальный максимум цены газа за время конфликта - 853,7 доллара за тысячу кубометров - был пробит 19 марта, когда генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа (СПГ) компании в Катаре. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

ближний восток

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, торги, европа, ближний восток, катар, ice, qatarenergy