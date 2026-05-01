Биржевые цены на газ в Европе умеренно растут

Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов пятницы демонстрируют умеренный рост, держатся чуть ниже отметки в 560 долларов за тысячу кубометров, следует из... | 01.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-01T16:38+0300

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов пятницы демонстрируют умеренный рост, держатся чуть ниже отметки в 560 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги пятницы ростом на 1,4% - у отметки в 563,8 доллара за тысячу кубометров. По состоянию на 16.10 мск котировки увеличиваются на 0,5%, до 558,8 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 556 долларов за тысячу кубометров. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов. В апреле же они снизились на 14%, до чуть более 540 долларов за тысячу кубометров. Локальный максимум цены газа за время конфликта - 853,7 доллара за тысячу кубометров - был пробит 19 марта, когда генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа (СПГ) компании в Катаре. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

