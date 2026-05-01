"Сенсационное поражение": на Западе изумились ошибке Трампа в Иране
SC: Трамп ослабил свои позиции на переговорах с Ираном из-за влияния Израиля
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с Ираном, находясь в слабой позиции из-за чрезмерного влияния Израиля, пишет британский журналист Мартин Джей в статье для портала Strategic Culture.
"Предложение Ирана — открыть пролив в обмен на снятие Трампом блокады, которая препятствует доставке значительной части иранской нефти потребителям, — кажется разумным. <…> Но Трамп находится под слишком сильным давлением со стороны Израиля, для которого такой ход в отношении иранцев в лучшем случае будет уступкой, а в худшем — восприниматься как сенсационное поражение. <…> Проблема заключается в том, что никакое развитие событий не выставляет Трампа умным переговорщиком, поскольку он ведет переговоры с позиции слабости, а не силы", — указывается в материале.
Автор отмечает, что стратегическое положение США на Ближнем Востоке осложняется устаревшими представлениями американского лидера о роли США как доминирующей военной силы, при том что Иран воспринимается как второстепенный игрок.
На прошлой неделе Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. В субботу он заявил об отмене поездки делегации в Исламабад для новой встречи. Позже в этот же день президент сказал, что США получили новое, более выгодное предложение от Ирана. Тем не менее Тегеран первоначально отвергал планы встретиться с американцами.
При этом, президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом подчеркнул, что страна не станет участвовать в переговорах, если на неё продолжают оказывать давление, угрожать или блокировать судоходные пути.