"Сенсационное поражение": на Западе изумились ошибке Трампа в Иране - 01.05.2026, ПРАЙМ
"Сенсационное поражение": на Западе изумились ошибке Трампа в Иране
"Сенсационное поражение": на Западе изумились ошибке Трампа в Иране - 01.05.2026, ПРАЙМ
"Сенсационное поражение": на Западе изумились ошибке Трампа в Иране
Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с Ираном, находясь в слабой позиции из-за чрезмерного влияния Израиля, пишет британский журналист Мартин Джей в... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T07:34+0300
2026-05-01T07:34+0300
масуд пезешкиан
дональд трамп
израиль
сша
иран
мировая экономика
общество
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с Ираном, находясь в слабой позиции из-за чрезмерного влияния Израиля, пишет британский журналист Мартин Джей в статье для портала Strategic Culture."Предложение Ирана — открыть пролив в обмен на снятие Трампом блокады, которая препятствует доставке значительной части иранской нефти потребителям, — кажется разумным. &lt;…&gt; Но Трамп находится под слишком сильным давлением со стороны Израиля, для которого такой ход в отношении иранцев в лучшем случае будет уступкой, а в худшем — восприниматься как сенсационное поражение. &lt;…&gt; Проблема заключается в том, что никакое развитие событий не выставляет Трампа умным переговорщиком, поскольку он ведет переговоры с позиции слабости, а не силы", — указывается в материале.Автор отмечает, что стратегическое положение США на Ближнем Востоке осложняется устаревшими представлениями американского лидера о роли США как доминирующей военной силы, при том что Иран воспринимается как второстепенный игрок.На прошлой неделе Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. В субботу он заявил об отмене поездки делегации в Исламабад для новой встречи. Позже в этот же день президент сказал, что США получили новое, более выгодное предложение от Ирана. Тем не менее Тегеран первоначально отвергал планы встретиться с американцами.При этом, президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом подчеркнул, что страна не станет участвовать в переговорах, если на неё продолжают оказывать давление, угрожать или блокировать судоходные пути.
израиль
сша
иран
масуд пезешкиан, дональд трамп, израиль, сша, иран, мировая экономика, общество
Масуд Пезешкиан, Дональд Трамп, ИЗРАИЛЬ, США, ИРАН, Мировая экономика, Общество
07:34 01.05.2026
 
"Сенсационное поражение": на Западе изумились ошибке Трампа в Иране

SC: Трамп ослабил свои позиции на переговорах с Ираном из-за влияния Израиля

МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с Ираном, находясь в слабой позиции из-за чрезмерного влияния Израиля, пишет британский журналист Мартин Джей в статье для портала Strategic Culture.
"Предложение Ирана — открыть пролив в обмен на снятие Трампом блокады, которая препятствует доставке значительной части иранской нефти потребителям, — кажется разумным. <…> Но Трамп находится под слишком сильным давлением со стороны Израиля, для которого такой ход в отношении иранцев в лучшем случае будет уступкой, а в худшем — восприниматься как сенсационное поражение. <…> Проблема заключается в том, что никакое развитие событий не выставляет Трампа умным переговорщиком, поскольку он ведет переговоры с позиции слабости, а не силы", — указывается в материале.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
Автор отмечает, что стратегическое положение США на Ближнем Востоке осложняется устаревшими представлениями американского лидера о роли США как доминирующей военной силы, при том что Иран воспринимается как второстепенный игрок.
На прошлой неделе Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. В субботу он заявил об отмене поездки делегации в Исламабад для новой встречи. Позже в этот же день президент сказал, что США получили новое, более выгодное предложение от Ирана. Тем не менее Тегеран первоначально отвергал планы встретиться с американцами.
При этом, президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом подчеркнул, что страна не станет участвовать в переговорах, если на неё продолжают оказывать давление, угрожать или блокировать судоходные пути.
Масуд ПезешкианДональд ТрампИЗРАИЛЬСШАИРАНМировая экономикаОбщество
 
 
