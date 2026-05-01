"Сенсационное поражение": на Западе изумились ошибке Трампа в Иране

"Сенсационное поражение": на Западе изумились ошибке Трампа в Иране - 01.05.2026, ПРАЙМ

"Сенсационное поражение": на Западе изумились ошибке Трампа в Иране

Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с Ираном, находясь в слабой позиции из-за чрезмерного влияния Израиля, пишет британский журналист Мартин Джей в...

2026-05-01T07:34+0300

2026-05-01T07:34+0300

2026-05-01T07:34+0300

масуд пезешкиан

дональд трамп

израиль

сша

иран

мировая экономика

общество

МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с Ираном, находясь в слабой позиции из-за чрезмерного влияния Израиля, пишет британский журналист Мартин Джей в статье для портала Strategic Culture."Предложение Ирана — открыть пролив в обмен на снятие Трампом блокады, которая препятствует доставке значительной части иранской нефти потребителям, — кажется разумным. <…> Но Трамп находится под слишком сильным давлением со стороны Израиля, для которого такой ход в отношении иранцев в лучшем случае будет уступкой, а в худшем — восприниматься как сенсационное поражение. <…> Проблема заключается в том, что никакое развитие событий не выставляет Трампа умным переговорщиком, поскольку он ведет переговоры с позиции слабости, а не силы", — указывается в материале.Автор отмечает, что стратегическое положение США на Ближнем Востоке осложняется устаревшими представлениями американского лидера о роли США как доминирующей военной силы, при том что Иран воспринимается как второстепенный игрок.На прошлой неделе Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. В субботу он заявил об отмене поездки делегации в Исламабад для новой встречи. Позже в этот же день президент сказал, что США получили новое, более выгодное предложение от Ирана. Тем не менее Тегеран первоначально отвергал планы встретиться с американцами.При этом, президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом подчеркнул, что страна не станет участвовать в переговорах, если на неё продолжают оказывать давление, угрожать или блокировать судоходные пути.

израиль

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

масуд пезешкиан, дональд трамп, израиль, сша, иран, мировая экономика, общество