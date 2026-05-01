Замгенпрокурора подал в суд иск об изъятии имущества основателя "Русагро"

2026-05-01T14:36+0300

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Заместитель генерального прокурора России подал в Хамовнический суд Москвы антикоррупционный иск об изъятии в доход государства движимого и недвижимого имущества основателя холдинга "Русагро" Вадима Мошковича, бывшего гендиректора Максима Басова и еще четырех физических лиц, а также двух коммерческих организаций, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Предварительная беседа по делу назначена на 4 мая в 10.00", - говорится в материалах. Согласно материалам дела, ответчиками по иску, поданному в рамках закона 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", значатся: Мошкович В.Н., Басов М.Д., Быковская Н.А., Площанская Л.В., Трибунская Ю.Н., Трибунский С.А., ООО "Финансовый ресурс" и ООО Производственно-коммерческая компания "Профит". Мошкович и Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Дело было возбуждено после заявления бенефициара "Солнечные продукты" Владислава Бурова. Он указывал, что представители ГК "Русагро" под предлогом инвестирования заключили с учредителем холдинга "Солнечные продукты" договор купли-продажи 85% акций холдинга по номинальной стоимости, а также договор переуступки прав требования, однако не исполнили свои обязательства, но завладели активами холдинга, которыми распорядились по своему усмотрению. Вместе с тем, в мае 2025 года Мошковичу было предъявлено обвинение в даче взятки бывшему заместителю главы Тамбовской области Сергею Иванову. Следствие указывало, что бизнесмен передал бывшему вице-губернатору ружье якобы в качестве подарка, однако защита Мошковича опровергла в суде данные сведения. Оба дела объединены в одно производство.

https://1prime.ru/20260429/sud-869546300.html

