Юрист рассказал, кто будет работать в майские праздники
2026-05-01T02:21+0300
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Работа в майские праздники будет оплачиваться в двойном размере, это касается специалистов на окладе, а также сотрудников с почасовой или сдельной оплатой или со сменным графиком, сообщил РИА Новости юрист hh.ru Александр Кузнецов.
"Согласно ТК РФ, работа в праздничные или выходные дни оплачивается в повышенном размере. Двойная компенсация труда полагается специалистам на окладе, а также сотрудникам с почасовой или сдельной оплатой и сменным работникам", - сказал Кузнецов.
Он уточнил, что сотрудник может отказаться от двойной оплаты и взять дополнительный неоплачиваемый выходной, однако это решение принимается только добровольно и не может быть навязано работодателем.
Кузнецов добавил, что привлекать к работе в праздники можно только с письменного согласия работника, за исключением экстренных ситуаций - например, для предотвращения аварий или ликвидации их последствий.
При этом в компаниях с непрерывным производством сотрудники выходят на работу по графику без дополнительного письменного согласия. Повышенная оплата и право на отгул сохраняются, заключил эксперт.
