"Слабоумная". Заявление Каллас о параде Победы поразило Запад

"Слабоумная". Заявление Каллас о параде Победы поразило Запад - 01.05.2026, ПРАЙМ

"Слабоумная". Заявление Каллас о параде Победы поразило Запад

Пользователи социальной платформы X активно обсуждают заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что отсутствие военной техники на Параде Победы в | 01.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-01T17:37+0300

2026-05-01T17:37+0300

2026-05-01T17:37+0300

МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Пользователи социальной платформы X активно обсуждают заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что отсутствие военной техники на Параде Победы в Москве связано с якобы неудачами России в украинском конфликте. "Россия — это ядерная держава, слабоумная", — отметила @Xohi1260."Бедная Кая, должно быть, тяжело жить с таким разложением мозга. Всё ещё пытается сделать Россию врагом Европы, и почти ничего не говорит об Израиле. Как странно", — указал @itsdaniryan."Ваше мнение о военном потенциале России столь же незначительно, как раздавленная мошка на шоссе", — резко высказалась @VonLudowika."Россия теряет солдат и у нее нет танков для парада!" Тем временем миллионы мужчин призывного возраста из совершенно несовместимых культур ежегодно прибывают в Европу, рождаемость стремительно падает, а наши собственные города становятся небезопасными. Но настоящая проблема, очевидно, заключается в параде Путина. Такой уровень стратегической слепоты действительно впечатляет. Элита ЕС скорее будет сражаться с Россией до последнего украинца, чем столкнется с вторжением, происходящим у её собственных границ", — резюмировал @veritasEO.Во вторник Министерство обороны России сообщило, что в параде в честь Дня Победы военная техника задействована не будет. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что отказ от участия техники связан с террористической угрозой, исходящей от Украины. Он отметил, что в прошлом году парад был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и был весьма масштабным, а в 2026 году мероприятие пройдет в более сдержанном формате.

https://1prime.ru/20260430/kallas-869585760.html

https://1prime.ru/20260426/zakharova-869454523.html

https://1prime.ru/20260425/kallas-869436754.html

европа

запад

москва

европа, россия, запад, москва, дмитрий песков, минобороны рф, кая каллас, ес