Карл III выпьет за Трампа, отменившего пошлины на шотландский виски - 01.05.2026, ПРАЙМ
Карл III выпьет за Трампа, отменившего пошлины на шотландский виски
Король Великобритании Карл III выпьет за президента США Дональда Трампа, отменившего пошлины на шотландский виски, сообщил представитель Букингемского дворца. | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T02:15+0300
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Король Великобритании Карл III выпьет за президента США Дональда Трампа, отменившего пошлины на шотландский виски, сообщил представитель Букингемского дворца. Трамп заявил в четверг, что отменит импортные ограничения в отношении шотландского виски после визита в Вашингтон Карла III и его супруги Камиллы. "Король был проинформирован о теплом жесте президента Трампа и выражает свою искреннюю благодарность… Его Величество поднимет бокал за внимательность и щедрое гостеприимство президента", - сообщил представитель монарха телеканалу GB News. В заявлении отмечается, что отмена ограничений окажет существенное влияние на британскую индустрию виски. В феврале в Ассоциации шотландского виски сообщали, что экспорт шотландского виски в США сократился на 15% с момента введения Трампом пошлин.
02:15 01.05.2026
 
