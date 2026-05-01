Карл III выпьет за Трампа, отменившего пошлины на шотландский виски

Король Великобритании Карл III выпьет за президента США Дональда Трампа, отменившего пошлины на шотландский виски, сообщил представитель Букингемского дворца. | 01.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-01T02:15+0300

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Король Великобритании Карл III выпьет за президента США Дональда Трампа, отменившего пошлины на шотландский виски, сообщил представитель Букингемского дворца. Трамп заявил в четверг, что отменит импортные ограничения в отношении шотландского виски после визита в Вашингтон Карла III и его супруги Камиллы. "Король был проинформирован о теплом жесте президента Трампа и выражает свою искреннюю благодарность… Его Величество поднимет бокал за внимательность и щедрое гостеприимство президента", - сообщил представитель монарха телеканалу GB News. В заявлении отмечается, что отмена ограничений окажет существенное влияние на британскую индустрию виски. В феврале в Ассоциации шотландского виски сообщали, что экспорт шотландского виски в США сократился на 15% с момента введения Трампом пошлин.

