Карл III выпьет за Трампа, отменившего пошлины на шотландский виски
Король Великобритании Карл III выпьет за президента США Дональда Трампа, отменившего пошлины на шотландский виски, сообщил представитель Букингемского дворца.
2026-05-01T02:15+0300
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Король Великобритании Карл III выпьет за президента США Дональда Трампа, отменившего пошлины на шотландский виски, сообщил представитель Букингемского дворца.
Трамп заявил в четверг, что отменит импортные ограничения в отношении шотландского виски после визита в Вашингтон Карла III и его супруги Камиллы.
"Король был проинформирован о теплом жесте президента Трампа и выражает свою искреннюю благодарность… Его Величество поднимет бокал за внимательность и щедрое гостеприимство президента", - сообщил представитель монарха телеканалу GB News.
В заявлении отмечается, что отмена ограничений окажет существенное влияние на британскую индустрию виски.
В феврале в Ассоциации шотландского виски сообщали, что экспорт шотландского виски в США сократился на 15% с момента введения Трампом пошлин.
