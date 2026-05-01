Гавана назвала новые санкции США незаконными
Гавана считает незаконными новые ограничительные меры США против острова, заявил глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья. | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T23:25+0300
МЕХИКО, 1 мая - ПРАЙМ. Гавана считает незаконными новые ограничительные меры США против острова, заявил глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья. "Правительство США встревожено и отвечает новыми незаконными и злоупотребительными односторонними принудительными мерами против Кубы", - написал министр в своем Telegram-канале. По его словам, Вашингтон объявил о новых санкциях после первомайского шествия в Гаване, в котором приняли участие более полумиллиона человек. Родригес также связал действия США с кампанией по сбору подписей в защиту страны, в которой приняли участие 6 миллионов кубинцев. Родригес Паррилья подчеркнул, что новые меры не запугают республику. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий вводить ограничения против любых иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США.
Глава МИД Кубы Родригес Паррилья: новые санкции США против острова не запугают страну