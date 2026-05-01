Гавана назвала новые санкции США незаконными - 01.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260501/kuba-869617296.html
Гавана назвала новые санкции США незаконными
Гавана назвала новые санкции США незаконными - 01.05.2026, ПРАЙМ
Гавана назвала новые санкции США незаконными
Гавана считает незаконными новые ограничительные меры США против острова, заявил глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья.
2026-05-01T23:25+0300
2026-05-01T23:25+0300
политика
мировая экономика
сша
гавана
вашингтон
дональд трамп
мид
МЕХИКО, 1 мая - ПРАЙМ. Гавана считает незаконными новые ограничительные меры США против острова, заявил глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья. "Правительство США встревожено и отвечает новыми незаконными и злоупотребительными односторонними принудительными мерами против Кубы", - написал министр в своем Telegram-канале. По его словам, Вашингтон объявил о новых санкциях после первомайского шествия в Гаване, в котором приняли участие более полумиллиона человек. Родригес также связал действия США с кампанией по сбору подписей в защиту страны, в которой приняли участие 6 миллионов кубинцев. Родригес Паррилья подчеркнул, что новые меры не запугают республику. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий вводить ограничения против любых иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США.
https://1prime.ru/20260501/sanktsii-869614183.html
сша
гавана
вашингтон
мировая экономика, сша, гавана, вашингтон, дональд трамп, мид
Политика, Мировая экономика, США, Гавана, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, МИД
23:25 01.05.2026
 
Гавана назвала новые санкции США незаконными

Глава МИД Кубы Родригес Паррилья: новые санкции США против острова не запугают страну

МЕХИКО, 1 мая - ПРАЙМ. Гавана считает незаконными новые ограничительные меры США против острова, заявил глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья.
"Правительство США встревожено и отвечает новыми незаконными и злоупотребительными односторонними принудительными мерами против Кубы", - написал министр в своем Telegram-канале.
По его словам, Вашингтон объявил о новых санкциях после первомайского шествия в Гаване, в котором приняли участие более полумиллиона человек. Родригес также связал действия США с кампанией по сбору подписей в защиту страны, в которой приняли участие 6 миллионов кубинцев.
Родригес Паррилья подчеркнул, что новые меры не запугают республику.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий вводить ограничения против любых иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США.
США ввели санкции против банков, переводивших деньги на Кубу
ПолитикаМировая экономикаСШАГаванаВАШИНГТОНДональд ТрампМИД
 
 
