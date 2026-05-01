Мир, нефть, рубль и доллар встречают май

МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Май встречает нас противоречивыми сигналами: с одной стороны — высокие цены на нефть и жёсткая денежно-кредитная политика Банка России, с другой — возвращение Минфина на валютный рынок и неопределённость в глобальных ставках. Разбираемся, что ждёт рубль, доллар и нефть в начале лета.
По наблюдениям экспертов "Альфа-Форекс", торговая активность на российском рынке заметно снижается на исходе апреля — это объясняется ожиданием длинных майских выходных. Несмотря на снижение ключевой ставки в прошлую пятницу до 14,5 процента, интерес трейдеров и инвесторов к российской валюте всё ещё устойчивый, так как монетарная политика Центрального банка остаётся жёсткой.
Дополнительную поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть, установившиеся на фоне ближневосточного конфликта. Таким образом, можно прогнозировать увеличение внешнеторгового сальдо по итогам второго квартала. Отчасти ослабить рубль способно возобновление операций Минфина в рамках бюджетного правила, перенесённое с июля на май. Точные объёмы покупок-продаж с использованием золотовалютных резервов пока не определены.
ЕЦБ и ФРС обновили решения по ставке
Рынок замедлился в преддверии заседаний европейского и американского финансовых регуляторов на этой неделе. Федеральная резервная система на очередной сессии 28–29 апреля решила сохранить ставку на текущем уровне 3,5–3,75 процента годовых в очередной раз. Ставка не менялась три заседания подряд. Джером Пауэлл завершает председательство в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке.
В пресс-релизе сообщается, что в США растёт экономическая активность, хотя динамика прироста числа рабочих мест низкая; инфляция растёт под давлением внешнеэкономических факторов. Тем не менее, ФРС настроена на возвращение ставки к 2 процентам в долгосрочной перспективе. Итоги заседания оставляют надежду на смягчение денежно-кредитной политики до конца текущего года.
Европейский регулятор также объявил решение по монетарной политике. Как прогнозировало большинство экспертов, Европейский центральный банк оставил ключевую и депозитную ставки на уровнях 2,15 процента и 2 процента соответственно. Однако растущие инфляционные риски в экономике еврозоны создают предпосылки для возможного ужесточения денежно-кредитной политики в текущем году.
Высокие цены на энергоносители ускоряют динамику индексов потребительских цен: базовый показатель HICP (год к году) за апрель составил 3 процента в годовом выражении против 2,6 процента в марте. Данный фактор может сыграть в пользу ужесточения денежно-кредитных условий на следующих заседаниях, сокращая разницу в доходностях между двумя мировыми валютами в пользу евро.
Прогнозы от "Альфа-Форекс"
В паре евро/доллар недельные торги проходят в узком диапазоне 1,1600–1,1850. Настрой рынка преимущественно нейтральный, котировки, вероятно, продолжат колебаться в границах среднесрочного торгового коридора 1,1400–1,2000 в мае.
По валютной паре доллар/рубль недельные колебания котировок смещаются в область 74–77 рублей за доллар.
В паре евро/рубль ожидаем завершение апрельской сессии в пределах 86–90 рублей за евро.
Июльские контракты нефти Brent в рамках восходящего тренда закрепляются выше 100 долларов, целью роста котировок выступает уровень 120 долларов.
Золото продолжает коррекционное восстановление в пределах 4400–4900 долларов за тройскую унцию.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
