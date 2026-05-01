На Западе забили тревогу после предупреждения Медведева

На Западе обеспокоены предупреждением заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева об угрозе ядерного апокалипсиса, следует из статьи...

2026-05-01T10:29+0300

МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. На Западе обеспокоены предупреждением заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева об угрозе ядерного апокалипсиса, следует из статьи британской газеты Daily Express. "Он заявил о существовании вероятности того, что мир столкнется с "ядерным апокалипсисом" <…>. В пугающем обращении Медведев отметил: "Наш конфликт с западным миром сегодня носит экзистенциальный характер", — говорится в материале.Также издание привело слова политика о том, что "сейчас Евросоюз возглавляют идиоты".В четверг в ходе лекции на федеральном образовательном марафоне "Знание.Первые", Медведев подчеркнул, что Европа переживает процесс милитаризации, напоминающий ситуацию перед началом Второй мировой войны. Также он отметил, что лидеры Евросоюза имеют навязчивую идею конфликта с Россией. Глава МИД Сергей Лавров много раз указывал на отсутствие агрессивных намерений у Москвы по отношению к странам НАТО и ЕС, при этом Россия готова зафиксировать такие обязательства в письменном виде. В Кремле также подчеркивали, что не представляют угрозу, однако будут обращать внимание на действия, которые могут поставить под угрозу интересы государства.

