"Идет ва-банк". На Западе раскрыли опасный план Мерца против России
Канцлер Германии Фридрих Мерц готовится к вооруженному конфликту с Россией, заявил кипрский журналист Александр Христофору. | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T17:26+0300
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц готовится к вооруженному конфликту с Россией, заявил кипрский журналист Александр Христофору."Мерц идет ва-банк ради будущей войны с Россией. Немцы проспонсируют военные расходы на ВПК в условиях строгой экономии и сокращений финансирования здравоохранения", — написал он в социальной сети X.Журналист также напомнил, что немецкий канцлер недавно одобрил кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, за который тоже платить будут граждане Германии.Мерц в среду заявил, что время слишком комфортной жизни для немцев закончилось, назвав ситуацию в стране очень сложной и предупредил, что жить так, как раньше, не получится. Он также заявил о необходимости реформировать пенсионное обеспечение, системы здравоохранения и налогов.Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20260501/fitso-869610588.html
https://1prime.ru/20260430/merts-869595216.html
Христофору: Мерц готовится к вооруженному конфликту с Россией