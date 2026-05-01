https://1prime.ru/20260501/mikrozaym-869607909.html
Эксперт рассказал, как не попасться на мошенников при оформлении микрозайма
Эксперт рассказал, как не попасться на мошенников при оформлении микрозайма - 01.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как не попасться на мошенников при оформлении микрозайма
При оформлении микрозайма стоит обратить внимание, находится ли микрофинансовая организация (МФО) в реестре Банка России, и проверить адрес сайта кредитора,... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T15:12+0300
2026-05-01T15:12+0300
2026-05-01T15:12+0300
мошенничество
банки
финансы
россия
банки.ру
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/21/835522195_0:77:1673:1018_1920x0_80_0_0_2c0d72383b9a560c14be942e2dc3c1c3.jpg
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. При оформлении микрозайма стоит обратить внимание, находится ли микрофинансовая организация (МФО) в реестре Банка России, и проверить адрес сайта кредитора, который могут подделать мошенники, рассказал РИА Новости руководитель департамента информационной безопасности финансового маркетплейса "Банки.ру" Тимур Гараев. Он указал, что из-за ужесточения регулирования МФО растет риск обращения к нелегальным кредиторам, что, в свою очередь, повышает вероятность мошенничества – особенно на фоне того, что 91% микрозаймов оформляется в онлайн-формате. "Важно знать отличия надежных кредиторов от сомнительных финансовых сервисов. Во-первых, это прозрачность самой площадки. У законной платформы юридическая информация всегда находится в открытом доступе: данные о компании, лицензии, регистрация в реестрах", – сказал Гараев. Важно проверить организацию, например, через лицензии Банка России или профильные маркетплейсы, которые предоставляют информацию о том, находится ли кредитор в реестре ЦБ. Если компании нет в списках, от нее лучше отказаться, посоветовал он. "Во-вторых, важно проверить адрес сайта: мошеннические платформы часто используют похожие домены или копируют внешний вид известных сервисов. Например, вместо официального адреса может быть почти идентичный, но с лишней буквой, которую сложно заметить сразу", – продолжил эксперт. Переходить на сервисы нужно только напрямую из поисковой строки браузера, а не по ссылкам из сообщений или рекламы, сказал он. "В-третьих, элементы интерфейса сайта могут стать дополнительным сигналом. Если баннеры и объявления с первой секунды агрессивно подталкивают пользователя к срочному оформлению или обещают гарантированное одобрение без проверок, это повод насторожиться", – добавил Гараев. Аналитик привел в пример формулировки "Одобрим без проверок", "Получите деньги прямо сейчас", "100% гарантия выдачи" или таймеры с обратным отсчетом, которые торопят оформить заявку, назвав их "типичными признаками давления на пользователя". Такие сценарии часто используются в мошеннических схемах, чтобы ускорить принятие решения и снизить внимательность, уточнил он. "В целом большинство мошеннических схем строятся на трех вещах: давлении, непрозрачных условиях и запросах "быстрых" данных. Злоумышленники, как правило, избегают официальных документов", – указал Гараев. Надежные сервисы всегда предоставляют реквизиты компании, договор и условия оформления, подчеркнул он. Безопасность при выборе финансовой платформы – это сочетание двух факторов: ответственности сервиса и осознанного поведения пользователя, обратил внимание Гараев. Чем внимательнее человек относится к своим данным и условиям оформления, тем ниже риск быть обманутым, сказал он в заключение.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/21/835522195_160:0:1667:1130_1920x0_80_0_0_bdd6d135268816a8a075473f591e1c1c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, банки.ру
Мошенничество, Банки, Финансы, РОССИЯ, Банки.ру
Эксперт рассказал, как не попасться на мошенников при оформлении микрозайма
Эксперт Гараев: при оформлении микрозайма нужно проверить адрес сайта кредитора
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. При оформлении микрозайма стоит обратить внимание, находится ли микрофинансовая организация (МФО) в реестре Банка России, и проверить адрес сайта кредитора, который могут подделать мошенники, рассказал РИА Новости руководитель департамента информационной безопасности финансового маркетплейса "Банки.ру" Тимур Гараев.
Он указал, что из-за ужесточения регулирования МФО растет риск обращения к нелегальным кредиторам, что, в свою очередь, повышает вероятность мошенничества – особенно на фоне того, что 91% микрозаймов оформляется в онлайн-формате.
"Важно знать отличия надежных кредиторов от сомнительных финансовых сервисов. Во-первых, это прозрачность самой площадки. У законной платформы юридическая информация всегда находится в открытом доступе: данные о компании, лицензии, регистрация в реестрах", – сказал Гараев.
Важно проверить организацию, например, через лицензии Банка России
или профильные маркетплейсы, которые предоставляют информацию о том, находится ли кредитор в реестре ЦБ. Если компании нет в списках, от нее лучше отказаться, посоветовал он.
"Во-вторых, важно проверить адрес сайта: мошеннические платформы часто используют похожие домены или копируют внешний вид известных сервисов. Например, вместо официального адреса может быть почти идентичный, но с лишней буквой, которую сложно заметить сразу", – продолжил эксперт.
Переходить на сервисы нужно только напрямую из поисковой строки браузера, а не по ссылкам из сообщений или рекламы, сказал он.
"В-третьих, элементы интерфейса сайта могут стать дополнительным сигналом. Если баннеры и объявления с первой секунды агрессивно подталкивают пользователя к срочному оформлению или обещают гарантированное одобрение без проверок, это повод насторожиться", – добавил Гараев.
Аналитик привел в пример формулировки "Одобрим без проверок", "Получите деньги прямо сейчас", "100% гарантия выдачи" или таймеры с обратным отсчетом, которые торопят оформить заявку, назвав их "типичными признаками давления на пользователя". Такие сценарии часто используются в мошеннических схемах, чтобы ускорить принятие решения и снизить внимательность, уточнил он.
"В целом большинство мошеннических схем строятся на трех вещах: давлении, непрозрачных условиях и запросах "быстрых" данных. Злоумышленники, как правило, избегают официальных документов", – указал Гараев. Надежные сервисы всегда предоставляют реквизиты компании, договор и условия оформления, подчеркнул он.
Безопасность при выборе финансовой платформы – это сочетание двух факторов: ответственности сервиса и осознанного поведения пользователя, обратил внимание Гараев. Чем внимательнее человек относится к своим данным и условиям оформления, тем ниже риск быть обманутым, сказал он в заключение.
