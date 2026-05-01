https://1prime.ru/20260501/mikrozaym-869607909.html

Эксперт рассказал, как не попасться на мошенников при оформлении микрозайма

2026-05-01T15:12+0300

мошенничество

банки

финансы

россия

банки.ру

https://cdnn.1prime.ru/img/83552/21/835522195_0:77:1673:1018_1920x0_80_0_0_2c0d72383b9a560c14be942e2dc3c1c3.jpg

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. При оформлении микрозайма стоит обратить внимание, находится ли микрофинансовая организация (МФО) в реестре Банка России, и проверить адрес сайта кредитора, который могут подделать мошенники, рассказал РИА Новости руководитель департамента информационной безопасности финансового маркетплейса "Банки.ру" Тимур Гараев. Он указал, что из-за ужесточения регулирования МФО растет риск обращения к нелегальным кредиторам, что, в свою очередь, повышает вероятность мошенничества – особенно на фоне того, что 91% микрозаймов оформляется в онлайн-формате. "Важно знать отличия надежных кредиторов от сомнительных финансовых сервисов. Во-первых, это прозрачность самой площадки. У законной платформы юридическая информация всегда находится в открытом доступе: данные о компании, лицензии, регистрация в реестрах", – сказал Гараев. Важно проверить организацию, например, через лицензии Банка России или профильные маркетплейсы, которые предоставляют информацию о том, находится ли кредитор в реестре ЦБ. Если компании нет в списках, от нее лучше отказаться, посоветовал он. "Во-вторых, важно проверить адрес сайта: мошеннические платформы часто используют похожие домены или копируют внешний вид известных сервисов. Например, вместо официального адреса может быть почти идентичный, но с лишней буквой, которую сложно заметить сразу", – продолжил эксперт. Переходить на сервисы нужно только напрямую из поисковой строки браузера, а не по ссылкам из сообщений или рекламы, сказал он. "В-третьих, элементы интерфейса сайта могут стать дополнительным сигналом. Если баннеры и объявления с первой секунды агрессивно подталкивают пользователя к срочному оформлению или обещают гарантированное одобрение без проверок, это повод насторожиться", – добавил Гараев. Аналитик привел в пример формулировки "Одобрим без проверок", "Получите деньги прямо сейчас", "100% гарантия выдачи" или таймеры с обратным отсчетом, которые торопят оформить заявку, назвав их "типичными признаками давления на пользователя". Такие сценарии часто используются в мошеннических схемах, чтобы ускорить принятие решения и снизить внимательность, уточнил он. "В целом большинство мошеннических схем строятся на трех вещах: давлении, непрозрачных условиях и запросах "быстрых" данных. Злоумышленники, как правило, избегают официальных документов", – указал Гараев. Надежные сервисы всегда предоставляют реквизиты компании, договор и условия оформления, подчеркнул он. Безопасность при выборе финансовой платформы – это сочетание двух факторов: ответственности сервиса и осознанного поведения пользователя, обратил внимание Гараев. Чем внимательнее человек относится к своим данным и условиям оформления, тем ниже риск быть обманутым, сказал он в заключение.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

