Миронов предложил установить МРОТ не ниже 60 тысяч рублей

Миронов предложил установить МРОТ не ниже 60 тысяч рублей - 01.05.2026, ПРАЙМ

Миронов предложил установить МРОТ не ниже 60 тысяч рублей

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов считает необходимым установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне не ниже | 01.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-01T10:22+0300

2026-05-01T10:22+0300

2026-05-01T10:22+0300

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов считает необходимым установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне не ниже 60 тысяч рублей. Миронов рассказал, что 1 мая "Справедливая Россия" проводит традиционную маевку, что является еще одной возможностью заявить о необходимости защиты прав трудящихся в России. "Мы требуем: нужно повышать минимальный размер оплаты труда. Сегодня официальный МРОТ в России - чуть выше 27 тысяч рублей. МРОТ и пенсии должны быть не ниже 60 тысяч рублей", - сказал лидер партии РИА Новости. Исходя из этого, по его словам, нужно закрепить в законе норму о минимальной почасовой оплате труда. "В сентябре этого года пройдут выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. "Справедливая Россия" планирует показать на этих выборах хороший результат", - добавил Миронов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сергей миронов, госдума