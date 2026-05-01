Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов предложил установить МРОТ не ниже 60 тысяч рублей
Миронов предложил установить МРОТ не ниже 60 тысяч рублей
2026-05-01T10:22+0300
Миронов предложил установить МРОТ не ниже 60 тысяч рублей

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов считает необходимым установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне не ниже 60 тысяч рублей.
Миронов рассказал, что 1 мая "Справедливая Россия" проводит традиционную маевку, что является еще одной возможностью заявить о необходимости защиты прав трудящихся в России.
"Мы требуем: нужно повышать минимальный размер оплаты труда. Сегодня официальный МРОТ в России - чуть выше 27 тысяч рублей. МРОТ и пенсии должны быть не ниже 60 тысяч рублей", - сказал лидер партии РИА Новости.
Исходя из этого, по его словам, нужно закрепить в законе норму о минимальной почасовой оплате труда.
"В сентябре этого года пройдут выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. "Справедливая Россия" планирует показать на этих выборах хороший результат", - добавил Миронов.
