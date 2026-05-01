В Молдавии создали подсовет по искусственному интеллекту - 01.05.2026, ПРАЙМ
В Молдавии создали подсовет по искусственному интеллекту
КИШИНЕВ, 1 мая - ПРАЙМ. В Молдавии создан подсовет по искусственному интеллекту и прикладным исследованиям, который будет следить за развитием технологий в республике, а также оценивать их риски, сообщает пресс-служба министерства экономического развития. "Министерство экономического развития и цифровизации в партнерстве с Министерством образования и исследований объявляет об официальном запуске подсовета по искусственному интеллекту и прикладным исследованиям (SCIA)", - сообщается на сайте министерства. В ведомстве отметили, что у Молдавии уже есть современные системы мониторинга и оценки рисков, но нам необходимо достичь уровня, когда ИИ будет самостоятельно генерировать контент. Подсовет должен стать платформой для диалога, направленного на согласование национальных усилий в области новых технологий. На первом заседании были рассмотрены структура и состав подсовета, а также укрепление междисциплинарной команды для развития экосистемы искусственного интеллекта в Молдавии. Одновременно были обозначены первоочередные задачи, а также краткосрочные и среднесрочные цели. Еще одним пунктом обсуждения стала законодательная и общественно-политическая повестка дня. Члены SCIA будут сотрудничать в разработке и утверждении основных стратегических документов, внедрении закона об ИИ в национальное законодательство и создании органа, ответственного за реализацию и мониторинг политики в области искусственного интеллекта в республике.
21:29 01.05.2026
 
