https://1prime.ru/20260501/moldaviya-869614337.html
В Молдавии создали подсовет по искусственному интеллекту
В Молдавии создали подсовет по искусственному интеллекту - 01.05.2026, ПРАЙМ
В Молдавии создали подсовет по искусственному интеллекту
В Молдавии создан подсовет по искусственному интеллекту и прикладным исследованиям, который будет следить за развитием технологий в республике, а также... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T21:29+0300
2026-05-01T21:29+0300
2026-05-01T21:29+0300
политика
технологии
молдавия
https://cdnn.1prime.ru/img/75902/06/759020644_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_9a98ed6ea3cc510e0af4e57c6e658f43.jpg
КИШИНЕВ, 1 мая - ПРАЙМ. В Молдавии создан подсовет по искусственному интеллекту и прикладным исследованиям, который будет следить за развитием технологий в республике, а также оценивать их риски, сообщает пресс-служба министерства экономического развития. "Министерство экономического развития и цифровизации в партнерстве с Министерством образования и исследований объявляет об официальном запуске подсовета по искусственному интеллекту и прикладным исследованиям (SCIA)", - сообщается на сайте министерства. В ведомстве отметили, что у Молдавии уже есть современные системы мониторинга и оценки рисков, но нам необходимо достичь уровня, когда ИИ будет самостоятельно генерировать контент. Подсовет должен стать платформой для диалога, направленного на согласование национальных усилий в области новых технологий. На первом заседании были рассмотрены структура и состав подсовета, а также укрепление междисциплинарной команды для развития экосистемы искусственного интеллекта в Молдавии. Одновременно были обозначены первоочередные задачи, а также краткосрочные и среднесрочные цели. Еще одним пунктом обсуждения стала законодательная и общественно-политическая повестка дня. Члены SCIA будут сотрудничать в разработке и утверждении основных стратегических документов, внедрении закона об ИИ в национальное законодательство и создании органа, ответственного за реализацию и мониторинг политики в области искусственного интеллекта в республике.
молдавия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75902/06/759020644_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_f553d64d8317b5070771623574577b98.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, молдавия
Политика, Технологии, МОЛДАВИЯ
В Молдавии создали подсовет по искусственному интеллекту
В Молдавии создали подсовет по искусственному интеллекту и прикладным исследованиям
КИШИНЕВ, 1 мая - ПРАЙМ. В Молдавии создан подсовет по искусственному интеллекту и прикладным исследованиям, который будет следить за развитием технологий в республике, а также оценивать их риски, сообщает пресс-служба министерства экономического развития.
"Министерство экономического развития и цифровизации в партнерстве с Министерством образования и исследований объявляет об официальном запуске подсовета по искусственному интеллекту и прикладным исследованиям (SCIA)", - сообщается на сайте министерства.
В ведомстве отметили, что у Молдавии
уже есть современные системы мониторинга и оценки рисков, но нам необходимо достичь уровня, когда ИИ будет самостоятельно генерировать контент. Подсовет должен стать платформой для диалога, направленного на согласование национальных усилий в области новых технологий.
На первом заседании были рассмотрены структура и состав подсовета, а также укрепление междисциплинарной команды для развития экосистемы искусственного интеллекта в Молдавии. Одновременно были обозначены первоочередные задачи, а также краткосрочные и среднесрочные цели.
Еще одним пунктом обсуждения стала законодательная и общественно-политическая повестка дня. Члены SCIA будут сотрудничать в разработке и утверждении основных стратегических документов, внедрении закона об ИИ в национальное законодательство и создании органа, ответственного за реализацию и мониторинг политики в области искусственного интеллекта в республике.