Мошенники начали пугать россиян штрафами за обнаружение борщевика - 01.05.2026, ПРАЙМ
Мошенники начали пугать россиян штрафами за обнаружение борщевика
2026-05-01T01:27+0300
01:27 01.05.2026
 
Мошенники начали пугать россиян штрафами за обнаружение борщевика

"Мошеловка": мошенники начали пугать россиян штрафами за обнаружение борщевика на участке

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Мошенники от лица "Земельного надзора" или местной администрации начали пугать россиян штрафами за обнаружение борщевика на участке, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники рассылают владельцам участков сообщения (через мессенджеры или смс) от лица "Земельного надзора" или администрации. В уведомлении сообщается, что на участке обнаружены очаги опасного сорняка", - предупредили там.
"Жертве грозит штраф от 50 000 рублей, но "в порядке досудебного урегулирования" предлагают оплатить "скидку" или "услуги инспектора" по ссылке, ведущей на сайт-клон "Госуслуг", - указали в "Мошеловке".
Целевой группой такой схемы являются владельцы загородных участков, дачники, пенсионеры. Схема актуальна для мая, поскольку в этом месяце пик вегетации борщевика и начало массовых рейдов земельного надзора.
В "Мошеловке" советуют не переходить по ссылкам на оплату штрафов из непроверенных сообщений.
"Реальный штраф выписывается только после выездной проверки с составлением акта, а не по смс. Проверяйте наличие задолженности только через официальный портал "Госуслуг" или сайт Росреестра", - заключили специалисты.
 
