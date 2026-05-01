https://1prime.ru/20260501/napravlenija-869601494.html
Названы самые популярные направления у россиян в майские праздники
Названы самые популярные направления у россиян в майские праздники - 01.05.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные направления у россиян в майские праздники
Краснодарский край, Санкт-Петербург, Калининградская область, а также Ставропольский край и Татарстан - наиболее популярные направления у российских туристов в... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T06:47+0300
2026-05-01T06:47+0300
2026-05-01T06:47+0300
туризм
бизнес
россия
вьетнам
абхазия
китай
нпф "будущее"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869601494.jpg?1777607264
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Краснодарский край, Санкт-Петербург, Калининградская область, а также Ставропольский край и Татарстан - наиболее популярные направления у российских туристов в возрасте от 55 до 60 лет на майские праздники, говорится в совместном исследовании негосударственного пенсионного фонда "Будущее" и сервиса "Слетать.ру", которое есть в распоряжении у РИА Новости.
"По России путешественники от 55 лет в майские праздники отправятся в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Калининградскую область, Ставропольский край (Кавказские Минеральные Воды), Республику Татарстан. За год Северная столица переместилась с четвертого на второе место по популярности среди возрастных туристов", - выяснили аналитики компаний, проанализировав общий объем количества туров среди россиян возраста 55+ в майские праздники.
По их данным, в числе популярных зарубежных направлений у россиян в возрасте от 55 лет — Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия, Китай, Таиланд, Мальдивы и Шри-Ланка. "По сравнению с прошлым годом вырос интерес к турам в Абхазию — в 2,5 раза, во Вьетнам — в 2,3 раза, в Китай — в 2 раза", - отмечают аналитики.
Так, спрос на поездки с 1 по 9 мая среди россиян в возрасте от 55 лет вырос на 7% по сравнению с 2025 годом, увеличилась и средняя продолжительность путешествий среди этой группы, составив восемь ночей.
При этом отмечается, что количество путешественников в возрасте от 55 лет растет. Так, в 2026 году их доля от общего объема бронирований в майские праздники составила 22%. "Внутри этой категории наиболее активными путешественниками является группа 55–60 лет — на нее приходится 55,7% всех бронирований среди туристов серебряного возраста", - подчеркнули в компаниях.
Согласно опросу НПФ "Будущее", 34% таких туристов готовы выделить на "путешествие мечты" на пенсии до 150 тысяч рублей, 27% готовы потратить 150–300 тысяч рублей.
В компании обратили внимание на то, что для туристической отрасли увеличение активности таких туристов свидетельствует об укреплении сегмента "серебряных путешественников" как значимого и стабильно растущего источника спроса.
вьетнам
абхазия
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, вьетнам, абхазия, китай, нпф "будущее"
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, АБХАЗИЯ, КИТАЙ, НПФ "Будущее"
Названы самые популярные направления у россиян в майские праздники
"Будущее": Краснодарский край, Петербург и Ставрополье стали самыми популярными в мае
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Краснодарский край, Санкт-Петербург, Калининградская область, а также Ставропольский край и Татарстан - наиболее популярные направления у российских туристов в возрасте от 55 до 60 лет на майские праздники, говорится в совместном исследовании негосударственного пенсионного фонда "Будущее" и сервиса "Слетать.ру", которое есть в распоряжении у РИА Новости.
"По России путешественники от 55 лет в майские праздники отправятся в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Калининградскую область, Ставропольский край (Кавказские Минеральные Воды), Республику Татарстан. За год Северная столица переместилась с четвертого на второе место по популярности среди возрастных туристов", - выяснили аналитики компаний, проанализировав общий объем количества туров среди россиян возраста 55+ в майские праздники.
По их данным, в числе популярных зарубежных направлений у россиян в возрасте от 55 лет — Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия, Китай, Таиланд, Мальдивы и Шри-Ланка. "По сравнению с прошлым годом вырос интерес к турам в Абхазию — в 2,5 раза, во Вьетнам — в 2,3 раза, в Китай — в 2 раза", - отмечают аналитики.
Так, спрос на поездки с 1 по 9 мая среди россиян в возрасте от 55 лет вырос на 7% по сравнению с 2025 годом, увеличилась и средняя продолжительность путешествий среди этой группы, составив восемь ночей.
При этом отмечается, что количество путешественников в возрасте от 55 лет растет. Так, в 2026 году их доля от общего объема бронирований в майские праздники составила 22%. "Внутри этой категории наиболее активными путешественниками является группа 55–60 лет — на нее приходится 55,7% всех бронирований среди туристов серебряного возраста", - подчеркнули в компаниях.
Согласно опросу НПФ "Будущее", 34% таких туристов готовы выделить на "путешествие мечты" на пенсии до 150 тысяч рублей, 27% готовы потратить 150–300 тысяч рублей.
В компании обратили внимание на то, что для туристической отрасли увеличение активности таких туристов свидетельствует об укреплении сегмента "серебряных путешественников" как значимого и стабильно растущего источника спроса.