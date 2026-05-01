Названы самые популярные направления у россиян в майские праздники

Краснодарский край, Санкт-Петербург, Калининградская область, а также Ставропольский край и Татарстан - наиболее популярные направления у российских туристов в... | 01.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Краснодарский край, Санкт-Петербург, Калининградская область, а также Ставропольский край и Татарстан - наиболее популярные направления у российских туристов в возрасте от 55 до 60 лет на майские праздники, говорится в совместном исследовании негосударственного пенсионного фонда "Будущее" и сервиса "Слетать.ру", которое есть в распоряжении у РИА Новости. "По России путешественники от 55 лет в майские праздники отправятся в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Калининградскую область, Ставропольский край (Кавказские Минеральные Воды), Республику Татарстан. За год Северная столица переместилась с четвертого на второе место по популярности среди возрастных туристов", - выяснили аналитики компаний, проанализировав общий объем количества туров среди россиян возраста 55+ в майские праздники. По их данным, в числе популярных зарубежных направлений у россиян в возрасте от 55 лет — Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия, Китай, Таиланд, Мальдивы и Шри-Ланка. "По сравнению с прошлым годом вырос интерес к турам в Абхазию — в 2,5 раза, во Вьетнам — в 2,3 раза, в Китай — в 2 раза", - отмечают аналитики. Так, спрос на поездки с 1 по 9 мая среди россиян в возрасте от 55 лет вырос на 7% по сравнению с 2025 годом, увеличилась и средняя продолжительность путешествий среди этой группы, составив восемь ночей. При этом отмечается, что количество путешественников в возрасте от 55 лет растет. Так, в 2026 году их доля от общего объема бронирований в майские праздники составила 22%. "Внутри этой категории наиболее активными путешественниками является группа 55–60 лет — на нее приходится 55,7% всех бронирований среди туристов серебряного возраста", - подчеркнули в компаниях. Согласно опросу НПФ "Будущее", 34% таких туристов готовы выделить на "путешествие мечты" на пенсии до 150 тысяч рублей, 27% готовы потратить 150–300 тысяч рублей. В компании обратили внимание на то, что для туристической отрасли увеличение активности таких туристов свидетельствует об укреплении сегмента "серебряных путешественников" как значимого и стабильно растущего источника спроса.

