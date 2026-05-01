В Николаеве ударили по производству военных безэкипажных катеров - 01.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260501/nikolaev-869596318.html
В Николаеве ударили по производству военных безэкипажных катеров
Удар нанесен по производству военных безэкипажных катеров, которое располагалось на судостроительном заводе "Океан" в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T00:02+0300
газ
энергетика
россия
черное море
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869596318.jpg?1777582974
В Николаеве ударили по производству военных безэкипажных катеров

Подполье: удар нанесен по производству военных безэкипажных катеров в Николаеве

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 30 апр - ПРАЙМ. Удар нанесен по производству военных безэкипажных катеров, которое располагалось на судостроительном заводе "Океан" в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его данным, на заводе под руководством британских военных собирают безэкипажные катера, которыми нападают на гражданские суда в Черном море.
"Прилетело в цех, где эти беспилотные катера находятся и вооружаются. Отсюда и сила взрыва такая, что слышно очень далеко и ощущается по земле более чем за 10 километров", - сказал подпольщик.
Он добавил, что на судостроительном заводе украинские военные обучаются управлять безэкипажными катерами.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала