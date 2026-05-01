В Николаеве ударили по производству военных безэкипажных катеров - 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T00:02+0300
ДОНЕЦК, 30 апр - ПРАЙМ. Удар нанесен по производству военных безэкипажных катеров, которое располагалось на судостроительном заводе "Океан" в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его данным, на заводе под руководством британских военных собирают безэкипажные катера, которыми нападают на гражданские суда в Черном море.
"Прилетело в цех, где эти беспилотные катера находятся и вооружаются. Отсюда и сила взрыва такая, что слышно очень далеко и ощущается по земле более чем за 10 километров", - сказал подпольщик.
Он добавил, что на судостроительном заводе украинские военные обучаются управлять безэкипажными катерами.
