Первые объекты на "Каспийском прибрежном кластере" построят к 2028 году

2026-05-01T04:59+0300

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 1 мая - ПРАЙМ. Первые туристические объекты на создаваемом в Дагестане туристско-рекреационном комплексе "Каспийский прибрежный кластер" будут готовы к 2028 году, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Сергей Меликов. Каспийский прибрежный кластер – морской курорт, который стал частью президентского проекта "Пять морей и озеро Байкал". Его территория включает побережья Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского и Магарамкентского районов Дагестана. Проект предполагает обустройство береговой полосы протяженностью 6,5 километров, создание современной набережной, спортивных и развлекательных зон, строительство новой инженерной и туристской инфраструктур. "В 2025 году мы приступили к строительству элементов инфраструктуры, которые в последующем позволят обеспечить нам строительство непосредственно туристических объектов. И сегодня мы можем наблюдать динамику строительства многофункционального центра. С него мы начали, потому что он очень важен: этот МФЦ, который будет работать на особую экономическую зону, в которой возводятся объекты туристического бизнеса... Ну и дальше мы в графике. Мы надеемся, что динамика и дальше по строительству этого кластера будет позитивной. И рассчитываем на то, что уже в 2028 году мы некоторые объекты увидим", - сообщил Меликов. Кавказский инвестиционный форум проходил в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.

