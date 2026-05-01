https://1prime.ru/20260501/otrasli-869597595.html
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в феврале
Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в феврале была в России в пяти отраслях, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
2026-05-01T00:57+0300
экономика
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869597595.jpg?1777586254
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в феврале была в России в пяти отраслях, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Как ранее писало агентство, самые высокие зарплаты в России в конце зимы получали сотрудники табачных производств - 355 тысяч рублей.
Кроме того, выше 200 тысяч рублей в среднем получали финансисты и страховщики (217 тысяч рублей), специалисты в сфере добычи нефти и газа, а также IT-отрасли (по 207 тысяч рублей), воздушного и космического транспорта (205 тысяч).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по стране в феврале она была 103,9 тысячи рублей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
