Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в феврале
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в феврале
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в феврале
00:57 01.05.2026
 
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в феврале

В России в феврале средняя зарплата выше 200 тысяч рублей была в пяти отраслях

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в феврале была в России в пяти отраслях, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Как ранее писало агентство, самые высокие зарплаты в России в конце зимы получали сотрудники табачных производств - 355 тысяч рублей.
Кроме того, выше 200 тысяч рублей в среднем получали финансисты и страховщики (217 тысяч рублей), специалисты в сфере добычи нефти и газа, а также IT-отрасли (по 207 тысяч рублей), воздушного и космического транспорта (205 тысяч).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по стране в феврале она была 103,9 тысячи рублей.
 
