https://1prime.ru/20260501/otrasli-869597595.html

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в феврале

2026-05-01T00:57+0300

экономика

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869597595.jpg?1777586254

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в феврале была в России в пяти отраслях, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. Как ранее писало агентство, самые высокие зарплаты в России в конце зимы получали сотрудники табачных производств - 355 тысяч рублей. Кроме того, выше 200 тысяч рублей в среднем получали финансисты и страховщики (217 тысяч рублей), специалисты в сфере добычи нефти и газа, а также IT-отрасли (по 207 тысяч рублей), воздушного и космического транспорта (205 тысяч). Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по стране в феврале она была 103,9 тысячи рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество