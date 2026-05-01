Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260501/parkovka-869598071.html
Парковка в Москве в майские праздники будет бесплатной
Парковка в Москве в майские праздники будет бесплатной
бизнес
россия
общество
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869598071.jpg?1777590769
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
02:12 01.05.2026
 
Заммэра Москвы Ликсутов: парковка в праздничные дни будет бесплатной

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Парковка в праздничные дни, 1 и 2 мая, в Москве будет бесплатной, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в майские праздники городские уличные парковки работают бесплатно. Это не повлияет на загруженность стоянок, так как в такие дни на дороги традиционно выезжает меньше машин. Для безопасности всех участников движения просим водителей соблюдать правила парковки", — отметил Ликсутов.
По его словам, в пятницу и субботу оставить автомобиль без оплаты можно на всех улицах города, в том числе: на парковках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, в зонах динамического тарифа.
"Обращаем внимание, что 3 мая парковки будут работать по режиму воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа", - подчеркнул заммэра.
Он добавил, что парковки со шлагбаумом остаются платными все дни.
 
БизнесРОССИЯОбществоМОСКВАСергей Собянин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала