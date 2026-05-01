Парковка в Москве в майские праздники будет бесплатной

2026-05-01T02:12+0300

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Парковка в праздничные дни, 1 и 2 мая, в Москве будет бесплатной, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в майские праздники городские уличные парковки работают бесплатно. Это не повлияет на загруженность стоянок, так как в такие дни на дороги традиционно выезжает меньше машин. Для безопасности всех участников движения просим водителей соблюдать правила парковки", — отметил Ликсутов. По его словам, в пятницу и субботу оставить автомобиль без оплаты можно на всех улицах города, в том числе: на парковках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, в зонах динамического тарифа. "Обращаем внимание, что 3 мая парковки будут работать по режиму воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа", - подчеркнул заммэра. Он добавил, что парковки со шлагбаумом остаются платными все дни.

бизнес, россия, общество , москва, сергей собянин