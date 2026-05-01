https://1prime.ru/20260501/pensiya-869608157.html
В Госдуме предупредили о новой схеме с "повышением пенсии"
2026-05-01T15:52+0300
мошенничество
россия
банки
финансы
госдума
лдпр
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_0:76:3368:1972_1920x0_80_0_0_d12ab15aef426fdc2fd23854b494b89a.jpg
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы (фракция "ЛДПР"), заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш предупредил россиян о новой мошеннической схеме с "повышением пенсии". "Первый звонок: мошенник представляется сотрудником отдела кадров прежнего места работы жертвы. Он сообщает о "повышении пенсии" и просит код из СМС, якобы для передачи данных в Пенсионный фонд. На этом этапе злоумышленник получает доступ к личному кабинету на Госуслугах или в банке. Второй звонок: спустя время жертве звонит "следователь ФСБ". Он сообщает о попытках оформить кредит через личный кабинет банка", - рассказал Панеш "Ленте.ру". Депутат добавил, что далее с пенсионером связывается "представитель ЦБ РФ", который убеждает, что деньги на счетах являются государственными и их нужно отправить в определенный офис, получить "протокол изъятия". Затем, по словам Панеша, средства обещают вернуть, но предупреждают, что операция засекречена и нельзя разглашать информацию. В итоге пенсионер теряет все сбережения.
https://1prime.ru/20260501/mikrozaym-869607909.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_049b0e920dc24ca7e2ef4f891161aa8d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Эксперт рассказал, как не попасться на мошенников при оформлении микрозайма