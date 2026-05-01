Мошенничество
В Госдуме предупредили о новой схеме с "повышением пенсии"
В Госдуме предупредили о новой схеме с "повышением пенсии"
Депутат Госдумы (фракция "ЛДПР"), заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш предупредил россиян о новой мошеннической схеме с... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T15:52+0300
https://1prime.ru/20260501/mikrozaym-869607909.html
15:52 01.05.2026
 
В Госдуме предупредили о новой схеме с "повышением пенсии"

Панеш предупредил россиян о новом мошенничестве с "повышением пенсии"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы (фракция "ЛДПР"), заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш предупредил россиян о новой мошеннической схеме с "повышением пенсии".
"Первый звонок: мошенник представляется сотрудником отдела кадров прежнего места работы жертвы. Он сообщает о "повышении пенсии" и просит код из СМС, якобы для передачи данных в Пенсионный фонд. На этом этапе злоумышленник получает доступ к личному кабинету на Госуслугах или в банке. Второй звонок: спустя время жертве звонит "следователь ФСБ". Он сообщает о попытках оформить кредит через личный кабинет банка", - рассказал Панеш "Ленте.ру".
Депутат добавил, что далее с пенсионером связывается "представитель ЦБ РФ", который убеждает, что деньги на счетах являются государственными и их нужно отправить в определенный офис, получить "протокол изъятия". Затем, по словам Панеша, средства обещают вернуть, но предупреждают, что операция засекречена и нельзя разглашать информацию. В итоге пенсионер теряет все сбережения.
