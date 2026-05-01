Власти Подмосковья предупредили о штрафах за сбор краснокнижных грибов
Власти Подмосковья предупредили о штрафах за сбор краснокнижных грибов
02:52 01.05.2026 (обновлено: 04:04 01.05.2026)
 
Власти Подмосковья предупредили о штрафах за сбор краснокнижных грибов

Сбор грибов, занесенных в Красную книгу Подмосковья, грозит штрафом до ста тысяч рублей

МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. Незаконный сбор грибов, занесенных в Красную книгу Подмосковья, с 1 сентября 2026 года будет наказываться штрафом до 100 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в министерстве экологии и природопользования Московской области.
"После изменений в КоАП Московской области, которые вступают в силу 1 сентября 2026 года, незаконные добывание, продажа, уничтожение грибов, занесенных в Красную книгу Московской области (за исключением видов, занесенных в Красную книгу РФ), повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В минэкологии напомнили, что штрафы также предусматриваются за сбор или причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или другим организмам, занесенным в Красную книгу РФ. Размер штрафа для граждан - от 2,5 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц - от 15 до 20 тысяч рублей; для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
 
