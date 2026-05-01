МЧС объяснило запрет на жарку шашлыков в Подмосковье

МЧС объяснило запрет на жарку шашлыков в Подмосковье - 01.05.2026, ПРАЙМ

МЧС объяснило запрет на жарку шашлыков в Подмосковье

Введенный 20 апреля на территории всех муниципальных образований Московской области особый противопожарный режим предусматривает полный запрет на использование... | 01.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-01T03:04+0300

2026-05-01T03:04+0300

2026-05-01T03:56+0300

общество

здоровье

экономика

рф

московская область

подмосковье

мчс

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Введенный 20 апреля на территории всех муниципальных образований Московской области особый противопожарный режим предусматривает полный запрет на использование мангалов и любого открытого огня для приготовления пищи, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. "Согласно пункту 9 приложения №4 правил противопожарного режима в РФ, использование открытого огня, в том числе разведение костров для приготовления пищи, запрещается при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что особый противопожарный режим на территории Подмосковья действует в соответствии с постановлением губернатора с 20 апреля. "На этот период времени использование мангалов и любого открытого огня запрещено", - подчеркнул представитель ведомства, уточнив, что дополнительные требования пожарной безопасности устанавливаются муниципальным правовым актом о введении на территории муниципального образования особого противопожарного режима. По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц накладывается штраф в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.

рф

московская область

подмосковье

общество , здоровье, рф, московская область, подмосковье, мчс