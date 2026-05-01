В Красноярском крае поезд столкнулся с грузовым автомобилем
2026-05-01T06:56+0300
КРАСНОЯРСК, 1 мая – ПРАЙМ. Пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде в Красноярском крае, прокуратура организовала проверку, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Сегодня около 2 часов ночи по местному времени (30 апреля 22.00 мск – ред.) на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном вблизи станции Ингашская Красноярской железной дороги, произошло столкновение пассажирского поезда с грузовым автомобилем", - говорится в сообщении.
Иланская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте и взяла на контроль соблюдение прав пассажиров, уточняют в надзорном ведомстве.
В пресс-службе КрасЖД добавили, что водитель грузового автомобиля с прицепом выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №306 Красноярск – Карабула. По предварительной информации, в результате ДТП пострадавших среди пассажиров и членов локомотивной бригады нет. Схода подвижного состава нет.
"Задержка пассажирского поезда №306 Красноярск – Карабула составила 3,5 часа", - отметили в пресс-службе.
