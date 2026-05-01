Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Красноярском крае поезд столкнулся с грузовым автомобилем - 01.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260501/poezd-869601595.html
В Красноярском крае поезд столкнулся с грузовым автомобилем
бизнес
россия
красноярск
красноярский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869601595.jpg?1777607808
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
06:56 01.05.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КРАСНОЯРСК, 1 мая – ПРАЙМ. Пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде в Красноярском крае, прокуратура организовала проверку, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Сегодня около 2 часов ночи по местному времени (30 апреля 22.00 мск – ред.) на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном вблизи станции Ингашская Красноярской железной дороги, произошло столкновение пассажирского поезда с грузовым автомобилем", - говорится в сообщении.
Иланская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте и взяла на контроль соблюдение прав пассажиров, уточняют в надзорном ведомстве.
В пресс-службе КрасЖД добавили, что водитель грузового автомобиля с прицепом выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №306 Красноярск – Карабула. По предварительной информации, в результате ДТП пострадавших среди пассажиров и членов локомотивной бригады нет. Схода подвижного состава нет.
"Задержка пассажирского поезда №306 Красноярск – Карабула составила 3,5 часа", - отметили в пресс-службе.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала