Почти все поезда "Таврия" в сообщении с Крымом ввели в график

2026-05-01T20:20+0300

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Все поезда "Таврия", ранее следовавшие с опозданием из-за временной остановки движения на Крымском мосту, введены в график или прибыли на станции назначения, однако один состав пока следует с двухчасовой задержкой, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". "Все поезда "Таврия" которые ранее следовали с опозданием в связи с временной остановкой движения на Крымском мосту в ночь на 30 апреля, введены в график или прибыли на станции назначения", - говорится в сообщении. Как сообщал перевозчик в четверг, в пути следования задерживались десять составов, а к вечеру того же дня число задержанных поездов сократилось до шести. "Поезд №28 Симферополь — Москва, следует с задержкой 2 часа. Отставание от графика обусловлено поздним прибытием состава на станцию отправления и необходимостью подготовить его к рейсу", - отметили в компании.

