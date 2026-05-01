Почти все поезда "Таврия" в сообщении с Крымом ввели в график
Все поезда "Таврия", ранее следовавшие с опозданием из-за временной остановки движения на Крымском мосту, введены в график или прибыли на станции назначения,... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T20:20+0300
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Все поезда "Таврия", ранее следовавшие с опозданием из-за временной остановки движения на Крымском мосту, введены в график или прибыли на станции назначения, однако один состав пока следует с двухчасовой задержкой, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". "Все поезда "Таврия" которые ранее следовали с опозданием в связи с временной остановкой движения на Крымском мосту в ночь на 30 апреля, введены в график или прибыли на станции назначения", - говорится в сообщении. Как сообщал перевозчик в четверг, в пути следования задерживались десять составов, а к вечеру того же дня число задержанных поездов сократилось до шести. "Поезд №28 Симферополь — Москва, следует с задержкой 2 часа. Отставание от графика обусловлено поздним прибытием состава на станцию отправления и необходимостью подготовить его к рейсу", - отметили в компании.
https://1prime.ru/20260430/poezda-869570066.html
"Гранд Сервис Экспресс": все "Таврии", ранее следовавшие с опозданием, прибыли на станции
Восемь поездов "Таврия" задержались в пути из-за остановки движения