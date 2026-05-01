Минторг США подтвердил планы ввести пошлины на российский палладий - 01.05.2026, ПРАЙМ
Минторг США подтвердил планы ввести пошлины на российский палладий
Минторг США подтвердил планы ввести пошлины на российский палладий - 01.05.2026, ПРАЙМ
Минторг США подтвердил планы ввести пошлины на российский палладий
Министерство торговли Соединенных Штатов подтвердило планы по введению пошлины почти в 133% на импорт необработанного палладия из России, следует из... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T19:58+0300
2026-05-01T19:58+0300
ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. Министерство торговли Соединенных Штатов подтвердило планы по введению пошлины почти в 133% на импорт необработанного палладия из России, следует из уведомления, размещенного в федеральном реестре государственных документов США. Согласно документу, опубликованному в пятницу, пошлина составит 132,83%. "Министерство торговли США установило, что необработанный палладий из Российской Федерации продается или может продаваться в Соединенные Штаты по цене ниже справедливой", - утверждают в документе, объясняя причину решения. В дальнейшем ведомство, как ожидается, направит в комиссию по международной торговле США просьбу о введении пошлины, которую комиссия должна одобрить в течение 45 дней при условии, что минторг предоставит достаточные доказательства нечестных торговых практик. Минторг США 10 февраля заявил о предварительном решении ввести антидемпинговую пошлину в отношении импорта необработанного палладия из России в размере 132,83%.
бизнес, россия, сша, минторг
Политика, Бизнес, РОССИЯ, США, Минторг
19:58 01.05.2026
 
Минторг США подтвердил планы ввести пошлины на российский палладий

Минторг США подтвердил намерение ввести пошлины на российский палладий в размере 132,83%

ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. Министерство торговли Соединенных Штатов подтвердило планы по введению пошлины почти в 133% на импорт необработанного палладия из России, следует из уведомления, размещенного в федеральном реестре государственных документов США.
Согласно документу, опубликованному в пятницу, пошлина составит 132,83%.
"Министерство торговли США установило, что необработанный палладий из Российской Федерации продается или может продаваться в Соединенные Штаты по цене ниже справедливой", - утверждают в документе, объясняя причину решения.
В дальнейшем ведомство, как ожидается, направит в комиссию по международной торговле США просьбу о введении пошлины, которую комиссия должна одобрить в течение 45 дней при условии, что минторг предоставит достаточные доказательства нечестных торговых практик.
Минторг США 10 февраля заявил о предварительном решении ввести антидемпинговую пошлину в отношении импорта необработанного палладия из России в размере 132,83%.
