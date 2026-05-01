https://1prime.ru/20260501/poshliny-869613341.html
Минторг США подтвердил планы ввести пошлины на российский палладий
Минторг США подтвердил планы ввести пошлины на российский палладий - 01.05.2026, ПРАЙМ
Минторг США подтвердил планы ввести пошлины на российский палладий
Министерство торговли Соединенных Штатов подтвердило планы по введению пошлины почти в 133% на импорт необработанного палладия из России, следует из... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T19:58+0300
2026-05-01T19:58+0300
2026-05-01T19:58+0300
политика
бизнес
россия
сша
минторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83278/94/832789446_0:161:2421:1523_1920x0_80_0_0_35dc283a40c170e9f95fdd6d1595090b.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. Министерство торговли Соединенных Штатов подтвердило планы по введению пошлины почти в 133% на импорт необработанного палладия из России, следует из уведомления, размещенного в федеральном реестре государственных документов США. Согласно документу, опубликованному в пятницу, пошлина составит 132,83%. "Министерство торговли США установило, что необработанный палладий из Российской Федерации продается или может продаваться в Соединенные Штаты по цене ниже справедливой", - утверждают в документе, объясняя причину решения. В дальнейшем ведомство, как ожидается, направит в комиссию по международной торговле США просьбу о введении пошлины, которую комиссия должна одобрить в течение 45 дней при условии, что минторг предоставит достаточные доказательства нечестных торговых практик. Минторг США 10 февраля заявил о предварительном решении ввести антидемпинговую пошлину в отношении импорта необработанного палладия из России в размере 132,83%.
https://1prime.ru/20260406/gosduma-868950604.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83278/94/832789446_89:0:2333:1683_1920x0_80_0_0_f79c874362f32df542b7e4dd3bb81b9e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сша, минторг
Политика, Бизнес, РОССИЯ, США, Минторг
Минторг США подтвердил планы ввести пошлины на российский палладий
Минторг США подтвердил намерение ввести пошлины на российский палладий в размере 132,83%
ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. Министерство торговли Соединенных Штатов подтвердило планы по введению пошлины почти в 133% на импорт необработанного палладия из России, следует из уведомления, размещенного в федеральном реестре государственных документов США.
Согласно документу, опубликованному в пятницу, пошлина составит 132,83%.
"Министерство торговли США
установило, что необработанный палладий из Российской Федерации продается или может продаваться в Соединенные Штаты по цене ниже справедливой", - утверждают в документе, объясняя причину решения.
В дальнейшем ведомство, как ожидается, направит в комиссию по международной торговле США просьбу о введении пошлины, которую комиссия должна одобрить в течение 45 дней при условии, что минторг предоставит достаточные доказательства нечестных торговых практик.
Минторг
США 10 февраля заявил о предварительном решении ввести антидемпинговую пошлину в отношении импорта необработанного палладия из России в размере 132,83%.
