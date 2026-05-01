Глава РФПИ назвал новые пошлины США смертельным ударом для ЕС
2026-05-01T20:03+0300
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что новые пошлины США на европейские автомобили и грузовики в сочетании с энергокризисом станут смертельным ударом для промышленного сектора Евросоюза. "Введение пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС в сочетании с энергетическим кризисом - это смертельный удар по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза", - написал Дмитриев в соцсети Х. Дональд Трамп в пятницу объявил, что со следующей недели Вашингтон повысит импортные пошлины в отношении автомобилей и грузовиков, произведенных в Евросоюзе, до 25%.
Дмитриев назвал пошлины США на автомобили из ЕС смертельным ударом по промышленности блока