В ЕС назвали планы США по пошлинам на автомобили неприемлемыми

В ЕС назвали планы США по пошлинам на автомобили неприемлемыми - 01.05.2026, ПРАЙМ

В ЕС назвали планы США по пошлинам на автомобили неприемлемыми

В ЕС назвали планы США ввести 25% пошлины на автомобили из Евросоюза "неприемлемыми", заявил глава комитета по международной торговле Европейского парламента... | 01.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-01T22:29+0300

2026-05-01T22:29+0300

2026-05-01T22:29+0300

БРЮССЕЛЬ, 1 мая - ПРАЙМ. В ЕС назвали планы США ввести 25% пошлины на автомобили из Евросоюза "неприемлемыми", заявил глава комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге. "План (президента США - ред.) Дональда Трампа ввести 25% пошлины на автомобили из ЕС неприемлем. Европарламент продолжает выполнять соглашение, достигнутое в Шотландии, и работает над завершением законодательства. Пока ЕС выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать", - написал Ланге в сети X. "От пошлин на более чем 400 видов стали и алюминия до нынешнего нацеливания на автомобили, - мы уже видели подобные произвольные шаги... ЕС должен сохранять ясность и твердость", - добавил он. Ранее американский лидер заявил о намерении ввести со следующей недели пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США. В Еврокомиссии, в свою очередь, заявили, что продолжают реализацию торгового соглашения с США в рамках стандартных законодательных процедур. Торговые отношения ЕС и США в последние годы остаются напряженными. Ранее Вашингтон уже вводил пошлины на европейскую сталь и алюминий, что вызвало ответные меры со стороны ЕС. Впоследствии стороны договорились о частичном смягчении ограничений, однако вопрос пошлин на автомобили оставался одним из ключевых рисков. Новые заявления Трампа усиливают опасения в Европе относительно возможной эскалации торгового конфликта и его последствий для промышленности и занятости.

https://1prime.ru/20260501/poshliny-869613505.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, шотландия, вашингтон, дональд трамп, ес