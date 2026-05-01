Голикова рассказала, сколько беременных женщин получают единое пособие

2026-05-01T19:47+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Единое пособие в России сегодня получают 126 тысяч беременных женщин, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Единое пособие сегодня получают… 126 тысяч беременных женщин", - сказала Голикова на пленарном заседании отчетно-программного форума партии "Единая Россия" "Есть результат!". Она уточнила, что с 2020 года в стране строится целостная система поддержки семей с детьми. По словам вице-премьера, благодаря этому в России в десять раз выросло число детей, в отношении которых семьям оказывается финансовая поддержка.

