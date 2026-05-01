Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Голикова рассказала, сколько беременных женщин получают единое пособие - 01.05.2026, ПРАЙМ
Голикова рассказала, сколько беременных женщин получают единое пособие
Единое пособие в России сегодня получают 126 тысяч беременных женщин, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 01.05.2026, ПРАЙМ
19:47 01.05.2026
 
Голикова рассказала, сколько беременных женщин получают единое пособие

Вице-премьер Голикова: единое пособие сегодня получают 126 тыс беременных женщин в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Единое пособие в России сегодня получают 126 тысяч беременных женщин, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Единое пособие сегодня получают… 126 тысяч беременных женщин", - сказала Голикова на пленарном заседании отчетно-программного форума партии "Единая Россия" "Есть результат!".
Она уточнила, что с 2020 года в стране строится целостная система поддержки семей с детьми. По словам вице-премьера, благодаря этому в России в десять раз выросло число детей, в отношении которых семьям оказывается финансовая поддержка.
Голикова рассказала, сколько семей получили маткапитал
