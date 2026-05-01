Правительство и Банк Японии провели валютную интервенцию - 01.05.2026, ПРАЙМ
Правительство и Банк Японии провели валютную интервенцию
07:39 01.05.2026 (обновлено: 07:40 01.05.2026)
 
Правительство и Банк Японии провели валютную интервенцию

ТОКИО, 1 мая – ПРАЙМ. Правительство и Банк Японии – центральный банк страны провели валютную интервенцию, чтобы сбить падение курса иены, об этом агентству Киодо заявили источники в правительстве.
Это первая валютная интервенция с июля 2024 года, когда курс национальной валюты, также как и в четверг достиг 160 иен за доллар.
При этом высокопоставленный чиновник министерства финансов Ацуси Мимура на вопрос журналистов об интервенции заявил, что не намерен комментировать этот вопрос.
К вечеру четверга курс впервые с июля 2024 года составлял 160,48 иены за доллар. Через несколько часов после заявления министра финансов Японии Сацуки Катаяма о том, что настал час для решительных мер, курс иены начал резко расти и достиг в пике 155 иен за доллар.
 
