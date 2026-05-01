https://1prime.ru/20260501/pravitelstvo-869602897.html

Правительство и Банк Японии провели валютную интервенцию

Правительство и Банк Японии провели валютную интервенцию - 01.05.2026, ПРАЙМ

Правительство и Банк Японии провели валютную интервенцию

Правительство и Банк Японии – центральный банк страны провели валютную интервенцию, чтобы сбить падение курса иены, об этом агентству Киодо заявили источники в... | 01.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-01T07:39+0300

2026-05-01T07:39+0300

2026-05-01T07:40+0300

рынок

экономика

финансы

япония

банк японии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869602897.jpg?1777610436

ТОКИО, 1 мая – ПРАЙМ. Правительство и Банк Японии – центральный банк страны провели валютную интервенцию, чтобы сбить падение курса иены, об этом агентству Киодо заявили источники в правительстве. Это первая валютная интервенция с июля 2024 года, когда курс национальной валюты, также как и в четверг достиг 160 иен за доллар. При этом высокопоставленный чиновник министерства финансов Ацуси Мимура на вопрос журналистов об интервенции заявил, что не намерен комментировать этот вопрос. К вечеру четверга курс впервые с июля 2024 года составлял 160,48 иены за доллар. Через несколько часов после заявления министра финансов Японии Сацуки Катаяма о том, что настал час для решительных мер, курс иены начал резко расти и достиг в пике 155 иен за доллар.

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, япония, банк японии