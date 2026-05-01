Опрос показал, как россияне проводят майские праздники

Большинство россиян считают считает неотъемлемым атрибутом майских праздников активное времяпрепровождение, однако для каждого восьмого выходные не видятся без...

2026-05-01T13:49+0300

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Большинство россиян считают считает неотъемлемым атрибутом майских праздников активное времяпрепровождение, однако для каждого восьмого выходные не видятся без ленивого отдыха, выяснили аналитики "Работа.ру" и "СберАвто". Исследование есть у РИА Новости. Исследование проводилось на основании прошедшего в апреле текущего года опроса 3200 совершеннолетних россиян из всех регионов страны. "Майские праздники для 37% опрошенных россиян неразрывно связаны с дачей и огородом. Чуть меньше (33%) видят эти дни как время для встреч с друзьями и родственниками, а 28%, выбирают шашлыки и отдых на природе", - выяснили аналитики. Еще треть россиян отдают предпочтение поездкам за город или мини-путешествиям. По 18% считают "майские" возможностью погулять и культурно провести время или же успеть все дела, до которых раньше не доходили руки. "Менее популярным оказался "тюлений" отдых дома с возможностью ничего не делать - его выбрали 12% опрошенных", - отметили аналитики. Среди тех респондентов, кто в майские выходные планируют куда-то поехать самыми популярными направлениями стали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть, Калининград, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, Нижний Новгород и города Золотого кольца. Выбирая место для поездки на майские праздники, россияне чаще всего ориентируются на бюджет (49%), погоду и климат (40%), комфорт поездки (26%) и возможность добраться до нужного места удобным способом, например, на машине или прямым рейсом (23%). Также респондентам важно, чтобы место назначения было интересным для них, важно в какой компании они едут и сколько времени займет дорога. Что касается трат на поездку на "майских" на одного человека, то больше половины (57%) опрошенных готовы потратить до 10 тысяч рублей. Еще 14% готовы выделить сумму в 11-20 тысяч рублей, 11% - 21-30 тысяч, 9% - 41-50 тысяч, 6% - более 50 тысяч, и всего 3% - 31-40 тысяч рублей, добавили аналитики.

