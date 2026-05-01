Лавров и Аракчи обсудили пропуск российских судов через Ормузский пролив

2026-05-01T22:07+0300

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора обсудили вопросы пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив, сообщили в МИД РФ. В пятницу Лавров и Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обеспечение свободы судоходства и урегулирование вокруг иранской ядерной программы. "Отдельное внимание (в ходе телефонного разговора - ред.) было уделено вопросам пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив", - говорится в сообщении на сайте министерства.

