Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров и Аракчи обсудили пропуск российских судов через Ормузский пролив - 01.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260501/proliv-869614735.html
Лавров и Аракчи обсудили пропуск российских судов через Ормузский пролив
Лавров и Аракчи обсудили пропуск российских судов через Ормузский пролив - 01.05.2026, ПРАЙМ
Лавров и Аракчи обсудили пропуск российских судов через Ормузский пролив
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора обсудили вопросы пропуска российских судов и грузов... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T22:07+0300
2026-05-01T22:07+0300
политика
россия
иран
ормузский пролив
сергей лавров
аббас аракчи
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861103983_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_4af4b118950fc321369ec072da3a1073.jpg
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора обсудили вопросы пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив, сообщили в МИД РФ. В пятницу Лавров и Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обеспечение свободы судоходства и урегулирование вокруг иранской ядерной программы. "Отдельное внимание (в ходе телефонного разговора - ред.) было уделено вопросам пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив", - говорится в сообщении на сайте министерства.
https://1prime.ru/20260430/porty-869590803.html
иран
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861103983_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_a52bbb49fd03532cda17d84e10f95c5c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, иран, ормузский пролив, сергей лавров, аббас аракчи, мид
Политика, РОССИЯ, ИРАН, Ормузский пролив, Сергей Лавров, Аббас Аракчи, МИД
22:07 01.05.2026
 
Лавров и Аракчи обсудили пропуск российских судов через Ормузский пролив

Лавров и Аракчи обсудили вопросы пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив

© РИА Новости . МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
© РИА Новости . МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора обсудили вопросы пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив, сообщили в МИД РФ.
В пятницу Лавров и Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обеспечение свободы судоходства и урегулирование вокруг иранской ядерной программы.
"Отдельное внимание (в ходе телефонного разговора - ред.) было уделено вопросам пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Порт Джабаль-Али, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Порты Восточной Африки не заменят хабы Ближнего Востока, считает эксперт
Вчера, 19:12
 
ПолитикаРОССИЯИРАНОрмузский проливСергей ЛавровАббас АракчиМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала