"Всегда на шаг впереди". Решение Путина по Украине удивило японцев - 01.05.2026, ПРАЙМ
"Всегда на шаг впереди". Решение Путина по Украине удивило японцев
2026-05-01T07:14+0300
2026-05-01T07:30+0300
владимир путин
9 мая
перемирие
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
07:14 01.05.2026 (обновлено: 07:30 01.05.2026)
 

"Всегда на шаг впереди". Решение Путина по Украине удивило японцев

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Читателей японского издания Yomiuri восхитило решение президента России Владимира Путина о введении временного прекращения огня на Украине к 9 Мая, о котором он заявил в ходе телефонным переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
"Намерение президента Путина ввести временное прекращение огня продиктовано благородными целями. <…> Это политический шаг, призванный дать населению отпраздновать победу над фашистскими силами", — написал профессор факультета социологии Университета Ямато Сасаки Масааки.
"Честно говоря, Владимир Путин всегда на шаг или два впереди ", — отметил один из пользователей.
Один из пользователей напомнил, что киевский режим всегда пытается сорвать мирные инициативы России.
"Надеюсь, перемирие все же состоится. Вот только Украина не хочет никого слушать, и даже Соединенные Штаты не могут на это повлиять. Атаки будут продолжаться, пока Зеленского не снимут с поста", — высказался 000.
В среду Путин провел полуторачасовые телефонные переговоры с Трампом. В ходе беседы российский лидер заявил о своем намерении объявить перемирие в к 9 Мая. Оба президента также выразили согласие, что под влиянием европейцев Владимир Зеленский удерживает конфликт в затяжном состоянии.
В прошлом году в рамках празднования 80-летия Победы Путин объявил режим прекращения огня с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Однако в эти дни Киев предпринял пять безуспешных атак на российскую границу.
