Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта "Ижавиа" - 01.05.2026, ПРАЙМ
Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа" до 28 июля после профилактического визита, сообщило ведомство. | 01.05.2026, ПРАЙМ
12:55 01.05.2026
 
Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта "Ижавиа"

Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта "Ижавиа" до 28 июля

© РИА Новости . Максим Блинов | Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Ижавиа"
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа" до 28 июля после профилактического визита, сообщило ведомство.
"Ограничили действие сертификата эксплуатанта "Ижавиа" до 28 июля 2026 года. Решение принято на основании акта обязательного профилактического визита на производственную базу перевозчика в аэропорту Ижевска. Это мероприятие с 31 марта по 13 апреля провели сотрудники Ространснадзора с участием специалистов Росавиации", - говорится в сообщении.
В ходе визита были выявлены нарушения российского воздушного законодательства, в том числе допуск к полету самолета, прошедшего необходимое техобслуживание не в полном объеме, и ненадлежащее функционирование системы управления безопасностью полетов, отметили в Росавиации.
БизнесРОССИЯИжевскРосавиацияРостранснадзор
 
 
