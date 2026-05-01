Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта "Ижавиа"

2026-05-01T12:55+0300

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа" до 28 июля после профилактического визита, сообщило ведомство. "Ограничили действие сертификата эксплуатанта "Ижавиа" до 28 июля 2026 года. Решение принято на основании акта обязательного профилактического визита на производственную базу перевозчика в аэропорту Ижевска. Это мероприятие с 31 марта по 13 апреля провели сотрудники Ространснадзора с участием специалистов Росавиации", - говорится в сообщении. В ходе визита были выявлены нарушения российского воздушного законодательства, в том числе допуск к полету самолета, прошедшего необходимое техобслуживание не в полном объеме, и ненадлежащее функционирование системы управления безопасностью полетов, отметили в Росавиации.

https://1prime.ru/20260420/rosaviatsiya-869295936.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

бизнес, россия, ижевск, росавиация, ространснадзор