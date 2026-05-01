Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России вступает в силу обязательная маркировка кондитерских изделий - 01.05.2026, ПРАЙМ
В России вступает в силу обязательная маркировка кондитерских изделий
2026-05-01T00:18+0300
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Обязательная маркировка кондитерских изделий в системе "Честный знак" вступает в силу с 1 мая 2026 года - под новые требования попадают торты, пирожные, рулеты, круассаны, а также хлебобулочные изделия с подслащивающими добавками со сроком годности свыше 30 суток, упакованные в потребительскую упаковку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы). "С 1 мая 2026 года в России начинается второй этап обязательной маркировки кондитерских изделий. Под новые требования попадают торты, пирожные, рулеты, круассаны, а также хлебобулочные изделия с подслащивающими добавками со сроком годности свыше 30 суток, если они упакованы в потребительскую упаковку. Производители и импортеры обязаны наносить на каждую единицу коды маркировки и фиксировать в системе "Честный знак" ввод товаров в оборот", - говорится в сообщении. Там отметили, что нелегальный оборот в сегменте кондитерских изделий достигает 12% от всего рынка. Отдельная проблема - продажа просроченных изделий, на которых затирают или переклеивают дату изготовления. Маркировка создает цифровую прослеживаемость каждой единицы: код уникален, подделать его без следа в системе невозможно, а "обновить" просрочку не получится - система видит реальный срок годности. "Это требует от производства дополнительных ресурсов: отладки оборудования, расхода материалов и времени на цифровизацию процессов. Наша задача как профессионального союза — обеспечить диалог между бизнесом и регуляторами, чтобы для добросовестных производителей маркировка стала инструментом защиты, поэтому мы продолжим консультации и поиск баланса между новыми требованиями и возможностями предприятий", - прокомментировал президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов. Маркировка кондитерских изделий вводится поэтапно. Первый этап стартовал 1 марта 2026 года — тогда под обязательную маркировку попали печенье, зефир, пастила, мармелад, вафли, халва, восточные сладости, а также ореховые и шоколадные пасты. За два месяца работы системы в "Честном знаке" зарегистрированы 1 527 производителей и импортеров: 1 337 российских компаний и 190 участников, работающих с импортом. В оборот введено почти 247 тысяч тонн продукции. В ЦРПТ добавили, что третий этап намечен на 1 июля 2026 года. Тогда под маркировку попадут шоколад, конфеты, карамель, драже и жевательная резинка. Таким образом, к середине 2026 года вся полка кондитерских изделий в России станет цифровой и прозрачной. Кроме того, оператор заявил, что частные кондитеры могут не переживать за свой бизнес, если продукция изготавливается именно на заказ: в договоре с покупателем указана "услуга" или "изготовление по заказу", в кассовом чеке - тоже "услуга", а не название конкретного торта, то на результат оказания услуги маркировка не требуется. Особый случай - самозанятые кондитеры. Закон №422-ФЗ прямо запрещает им продавать товары, подлежащие обязательной маркировке. Единственный легальный путь для самозанятого, который хочет продолжать продавать торты, пирожные и другие маркируемые кондитерские изделия, — переход в статус индивидуального предпринимателя, пояснили в Центре.
00:18 01.05.2026
 
