Минтруд рассказал о сокращенных рабочих неделях в 2027 году

2026-05-01T04:07+0300

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Пять четырехдневных рабочих недель и одна шестидневная ждут россиян в 2027 году, следует из представленного Минтрудом РФ проекта календаря праздничных и выходных дней на 2027 год в официальном канале на платформе "Макс". Отмечается, что пять сокращенных рабочих недель в 2027 году ожидаются с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня и с 27 по 30 декабря. Уточняется, что шестидневная рабочая неделя ожидается с 15 по 20 февраля. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на сайте нормативных правовых актов.

