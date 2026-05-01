https://1prime.ru/20260501/rossija-869599860.html
Минтруд рассказал о сокращенных рабочих неделях в 2027 году
2026-05-01T04:07+0300
бизнес
россия
экономика
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869599860.jpg?1777602431
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ
Минтруд: пять четырехдневных рабочих недель и одна шестидневная ждут россиян в 2027 году
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Пять четырехдневных рабочих недель и одна шестидневная ждут россиян в 2027 году, следует из представленного Минтрудом РФ проекта календаря праздничных и выходных дней на 2027 год в официальном канале на платформе "Макс".
Отмечается, что пять сокращенных рабочих недель в 2027 году ожидаются с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня и с 27 по 30 декабря.
Уточняется, что шестидневная рабочая неделя ожидается с 15 по 20 февраля.
Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на сайте нормативных правовых актов.