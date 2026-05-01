Минтруд рассказал о сокращенных рабочих неделях в 2027 году
Минтруд рассказал о сокращенных рабочих неделях в 2027 году
2026-05-01T04:07+0300
2026-05-01T05:27+0300
04:07 01.05.2026 (обновлено: 05:27 01.05.2026)
 
Минтруд рассказал о сокращенных рабочих неделях в 2027 году

Минтруд: пять четырехдневных рабочих недель и одна шестидневная ждут россиян в 2027 году

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Пять четырехдневных рабочих недель и одна шестидневная ждут россиян в 2027 году, следует из представленного Минтрудом РФ проекта календаря праздничных и выходных дней на 2027 год в официальном канале на платформе "Макс".
Отмечается, что пять сокращенных рабочих недель в 2027 году ожидаются с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня и с 27 по 30 декабря.
Уточняется, что шестидневная рабочая неделя ожидается с 15 по 20 февраля.
Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на сайте нормативных правовых актов.
 
