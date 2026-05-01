Россия и Япония договорились о промысле ламинарии в районе Хабомаи

Россия и Япония договорились о промысле ламинарии (бурых водорослей или морской капусты) в районе архипелага Хабомаи, острова Сигнальный, сообщило агентство... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T06:05+0300
ТОКИО, 1 мая - ПРАЙМ. Россия и Япония договорились о промысле ламинарии (бурых водорослей или морской капусты) в районе архипелага Хабомаи, острова Сигнальный, сообщило агентство Киодо.
Переговоры закончились заключением соглашения, по которому Япония заплатит России на 4,3 миллиона иен (27,36 тысячи долларов) больше, чем в прошлом голу – 76,67 миллиона иен (487,34 тысячи долларов). Промыслом смогут заняться 182 судна, что на одно меньше прошлогоднего. Будет выловлено 3024 тонны ламинарии. Срок промысла установлен с 1 июня по 30 сентября.
Соглашение о промысле ламинарии в районе острова Сигнального было достигнуто в 1963 году.
Киодо: Россия и Япония договорились о промысле ламинарии в районе острова Сигнальный
