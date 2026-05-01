"Исключить на месяц". Заявление Каллас о России поразило журналиста - 01.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html
"Исключить на месяц". Заявление Каллас о России поразило журналиста
Глава евродипломатии Кая Каллас одержима темой "российской угрозы", обратил внимание ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсети X. | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T22:38+0300
москва
брюссель
кая каллас
урсула фон дер ляйен
марк рютте
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_560ed16e1fd042f495257107506a2186.jpg
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас одержима темой "российской угрозы", обратил внимание ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсети X."О чем будет говорить Каллас, если из ее лексикона исключить слово "Россия" на один месяц?" — поинтересовался он.В четверг Каллас заявила, что ЕС "не должен унижаться", умоляя Москву о переговорах.Ранее газета Pais назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу евродипломатии Каю Каллас и генсека НАТО Марка Рютте, вероятно, худшим руководством в Брюсселе за последние десятилетия. Газета отмечала, что Каллас слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам.
https://1prime.ru/20260501/ukraina-869615424.html
https://1prime.ru/20260501/taker-869602453.html
москва
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4ce61544f2c5ad3d6ec71c265651c3e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
МОСКВА, Брюссель, Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Марк Рютте, ЕС, НАТО
Журналист Макдональд: глава евродипломатии Каллас помешалась на России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Свадьба - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
"Могли бы пригласить": на Западе удивились свадьбе украинского миллионера
Вчера, 22:35
Такер Карлсон - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
"Прекратит существование": Такер Карлсон жестко высказался об Украине
Вчера, 07:32
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала