https://1prime.ru/20260501/rosstandart-869598245.html

Росстандарт принял новый ГОСТ на "начинку" сигарет

Росстандарт принял новый ГОСТ на "начинку" сигарет - волокно, которое используется в табачных изделиях, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.

2026-05-01T02:18+0300

бизнес

росстандарт

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869598245.jpg?1777591135

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Росстандарт принял новый ГОСТ на "начинку" сигарет - волокно, которое используется в табачных изделиях, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. ГОСТ устанавливает требования к ширине волокна резаного табака в изделиях. Они вступят в силу в июле текущего года. "От ширины волокна зависит расход табака при производстве сигарет, масса табака в сигарете и в конечном итоге содержание смолы, никотина и монооксида углерода в дыме", - объяснили в Росстандарте. Так, для трубочного табака ширина волокна должна быть более 1 миллиметра, а уже для курительного - меньше этого значения. "ГОСТ позволит использовать единый метод идентификации табачной продукции, в том числе при проведении контрольных мероприятий, снизит риски возникновения противоречий при определении вида и типа продукции и повысит прозрачность рынка", - заключили в Росстандарте.

ПРАЙМ internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня»

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

