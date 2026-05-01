Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстандарт принял новый ГОСТ на "начинку" сигарет
2026-05-01T02:18+0300
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Росстандарт принял новый ГОСТ на "начинку" сигарет - волокно, которое используется в табачных изделиях, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. ГОСТ устанавливает требования к ширине волокна резаного табака в изделиях. Они вступят в силу в июле текущего года. "От ширины волокна зависит расход табака при производстве сигарет, масса табака в сигарете и в конечном итоге содержание смолы, никотина и монооксида углерода в дыме", - объяснили в Росстандарте. Так, для трубочного табака ширина волокна должна быть более 1 миллиметра, а уже для курительного - меньше этого значения. "ГОСТ позволит использовать единый метод идентификации табачной продукции, в том числе при проведении контрольных мероприятий, снизит риски возникновения противоречий при определении вида и типа продукции и повысит прозрачность рынка", - заключили в Росстандарте.
2026
Бизнес, Росстандарт
