Россиян предупредили об испытаниях для рубля в мае

Россиян предупредили об испытаниях для рубля в мае - 01.05.2026, ПРАЙМ

Россиян предупредили об испытаниях для рубля в мае

На российском внебиржевом валютном рынке складывается интересная картина: рубль уверенно держит позиции и продолжает умеренно укрепляться на фоне взрывного... | 01.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-01T03:03+0300

2026-05-01T03:03+0300

2026-05-01T03:03+0300

МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. На российском внебиржевом валютном рынке складывается интересная картина: рубль уверенно держит позиции и продолжает умеренно укрепляться на фоне взрывного роста нефтяных цен. О том, какие факторы поддерживают национальную валюту и чего ждать в мае, агентству “Прайм” рассказала генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.В конце предпраздничной недели рубль держался ниже 75 за доллар. С начала 2026 года укрепление составило 5,5% — в первых числах января курс составлял 78,93 рубля. Главным драйвером выступает ближневосточный конфликт: блокада Ормузского пролива направила июньские контракты Brent выше 126 долларов за баррель, а экспортные доходы России резко выросли — если в январе-феврале российская нефть продавалась чуть выше 40 долларов за баррель, то в апреле цена балансировала в районе 100 долларов.Параллельно рубль поддерживает жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ: ключевая ставка сохраняется на уровне 14,5% годовых, делая рублёвые активы привлекательными для инвесторов и трейдеров. Ещё одним поддерживающим фактором на исходе апреля стал налоговый период."В мае картина усложнится. С 8 мая Минфин возобновит покупки по бюджетному правилу — участники рынка ожидают ограничения дальнейшего укрепления рубля. Дополнительным негативом станет сезонный рост спроса на валюту. Однако этих факторов может быть недостаточно для разворота тренда — высокие цены на нефть и сохраняющаяся ключевая ставка ЦБ остаются более весомыми аргументами в пользу уверенных позиций рубля", — пояснила Проценко.Сценарий возврата доллара выше 80 рублей в мае существует, но с учётом стабильности рубля в середине весны и игнорирования негативных событий резкое ослабление выглядит маловероятным, уверена она. Для его реализации потребовалось бы заметное падение нефтяных котировок или неожиданное смягчение геополитической напряжённости на Ближнем Востоке.В мае курс доллара ожидается в диапазоне 74–77 рублей. Наиболее оптимистичный для рубля сценарий (нефть выше 100 за баррель и отсутствие новых бюджетных покупок) допускает тестирование отметки 73 рубля за доллар. Пессимистичный сценарий (резкое снижение нефти и геополитическая деэскалация) предполагает возврат доллара к диапазону 78–80 рублей. Таким образом, май станет месяцем осторожной консолидации: рубль останется крепким, но пространство для нового рывка ограничено возвращением Минфина на рынок, заключила специалист.

https://1prime.ru/20260429/rubl-869542955.html

курсы валют, рынок, минфин, финансы