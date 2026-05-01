Рубль в апреле сильнее всего укрепился к доллару
Рубль в апреле среди всех мировых валют сильнее всего укрепился к доллару, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок.
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Рубль в апреле среди всех мировых валют сильнее всего укрепился к доллару, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок.
В месячном выражении его стоимость к американской валюте подросла сразу на 8,57%. Кроме него, в тройку наиболее подорожавших к доллару валют также вошли венгерский форинт (7,9%) и израильский шекель (6,05%).
В первой пятерке сильных валют по итогам месяца также оказались бразильский реал (рост на 5,36%) и норвежская крона (рост на 4,41%).
Антилидером месяца стала индонезийская рупия - ее стоимость к доллару ослабла на 1,69%. Сопоставимые показатели со знаком минус - у турецкой лиры (1,57%) и филиппинского песо (1,35%).
