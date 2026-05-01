В России с 1 июня начнет действовать ГОСТ на мороженую рыбу

2026-05-01T12:13+0300

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на мороженую рыбу начнет действовать в России с 1 июня, он объединит ранее действующие стандарты на разную рыбу, уточняет некоторые требования и вводит новые, в частности к запаху рыбы после варки, рассказали РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). "С 1 июня 2026 года в России начнет действовать новый ГОСТ на мороженую рыбу, который объединил ранее действующие стандарты на мороженые сельдь, рыбу, рыбу специальной разделки, разделанную и неразделанную. Обновленный стандарт уточняет требования к качеству, разделке, глазированию, упаковке и маркировке всех видов рыбы (и дикой, и аквакультурной), пересматривает правила приемки и хранения и вводит новые требования к производителям", - рассказали в ВАРПЭ. "Установлены требования к запаху рыбы после варки (до этого регламентировался запах только после разморозки)", - отметили там. Среди новых требований - массовая доля жира в мясе японской скумбрии, атлантической и тихоокеанской сельди должна составлять не менее 12%. Кроме того, требования к длине или массе рыбы больше не могут меняться в соответствии с требованиями договора. В отношении разделки и заморозки скорректированы требования к разделке на стейки. Так, для отдельных видов рыб регламентирован размер, при котором разделка обязательна (среди них - сом и щука). Кроме того, установлен перечень видов, которые рекомендовано разделывать, включая макрурусы, камбалу и морского окуня. Также жестко регламентируется процесс заморозки в естественных условиях - только в местах вылова на ледяных, хорошо проветриваемых площадках или на сквозняке. Кроме того, у сардин, ставриды и осетровых можно удалять "жучки". На потребительской упаковке для глазированной рыбы не нужно указывать массу нетто, информацию об использовании в качестве сырья аквакультурной рыбы, о входящих в состав глазури пищевых добавках. Также расширены возможности для упаковки: допускаются полимерные многооборотные ящики, скорректированы требования к коробкам из картона с полимерным покрытием, лоткам. Помимо этого, мороженую рыбу в потребупаковке можно укладывать в ящики из картона и комбинированных материалов.

