В России с 1 июня начнет действовать ГОСТ на мороженую рыбу - 01.05.2026, ПРАЙМ
В России с 1 июня начнет действовать ГОСТ на мороженую рыбу
12:13 01.05.2026
 
В России с 1 июня начнет действовать ГОСТ на мороженую рыбу

ВАРПЭ: новый ГОСТ на мороженую рыбу начнет действовать в России с 1 июня

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Продажа красной рыбы в московском супермаркете
Продажа красной рыбы в московском супермаркете - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
Продажа красной рыбы в московском супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на мороженую рыбу начнет действовать в России с 1 июня, он объединит ранее действующие стандарты на разную рыбу, уточняет некоторые требования и вводит новые, в частности к запаху рыбы после варки, рассказали РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).
"С 1 июня 2026 года в России начнет действовать новый ГОСТ на мороженую рыбу, который объединил ранее действующие стандарты на мороженые сельдь, рыбу, рыбу специальной разделки, разделанную и неразделанную. Обновленный стандарт уточняет требования к качеству, разделке, глазированию, упаковке и маркировке всех видов рыбы (и дикой, и аквакультурной), пересматривает правила приемки и хранения и вводит новые требования к производителям", - рассказали в ВАРПЭ.
"Установлены требования к запаху рыбы после варки (до этого регламентировался запах только после разморозки)", - отметили там.
Среди новых требований - массовая доля жира в мясе японской скумбрии, атлантической и тихоокеанской сельди должна составлять не менее 12%. Кроме того, требования к длине или массе рыбы больше не могут меняться в соответствии с требованиями договора.
В отношении разделки и заморозки скорректированы требования к разделке на стейки. Так, для отдельных видов рыб регламентирован размер, при котором разделка обязательна (среди них - сом и щука). Кроме того, установлен перечень видов, которые рекомендовано разделывать, включая макрурусы, камбалу и морского окуня. Также жестко регламентируется процесс заморозки в естественных условиях - только в местах вылова на ледяных, хорошо проветриваемых площадках или на сквозняке. Кроме того, у сардин, ставриды и осетровых можно удалять "жучки".
На потребительской упаковке для глазированной рыбы не нужно указывать массу нетто, информацию об использовании в качестве сырья аквакультурной рыбы, о входящих в состав глазури пищевых добавках.
Также расширены возможности для упаковки: допускаются полимерные многооборотные ящики, скорректированы требования к коробкам из картона с полимерным покрытием, лоткам. Помимо этого, мороженую рыбу в потребупаковке можно укладывать в ящики из картона и комбинированных материалов.
Девушка у пункта выдачи заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Минпромторг объяснил назначение ГОСТа для ПВЗ и постаматов
Вчера, 14:19
 
БизнесРОССИЯВАРПЭ
 
 
