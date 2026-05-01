https://1prime.ru/20260501/sanktsii-869612806.html

США ввели новые антииранские санкции

США ввели антииранские санкции против шести физических лиц, 21 организации и одного судна, сообщили в американском минфине. | 01.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-01T19:23+0300

политика

мировая экономика

сша

китай

иран

марко рубио

https://cdnn.1prime.ru/img/77646/65/776466545_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_46ac55ffb0a21989f10d95949b6ad55a.jpg

ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. США ввели антииранские санкции против шести физических лиц, 21 организации и одного судна, сообщили в американском минфине. Это уже второй раз за неделю, когда США вводят антииранские санкции. Ранее во вторник рестрикции были введены против физлиц и предприятий, которые якобы "курируют теневую банковскую архитектуру Ирана". Под санкции в пятницу попали шесть физических лиц (в том числе гражданин КНР). Также рестрикции введены против 21 организации, среди которых есть китайские компании. Под санкции также попал танкер под панамским флагом New Fusion. Американский госсекретарь Марко Рубио ранее заявлял, что США могут усилить давление на Иран в попытке добиться выполнения своих требований, если исламская республика не пойдет на сделку с Вашингтоном.

https://1prime.ru/20260424/sanktsii-869432846.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

