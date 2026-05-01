США ввели новые антииранские санкции
США ввели антииранские санкции против шести физических лиц, 21 организации и одного судна, сообщили в американском минфине. | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T19:23+0300
ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. США ввели антииранские санкции против шести физических лиц, 21 организации и одного судна, сообщили в американском минфине. Это уже второй раз за неделю, когда США вводят антииранские санкции. Ранее во вторник рестрикции были введены против физлиц и предприятий, которые якобы "курируют теневую банковскую архитектуру Ирана". Под санкции в пятницу попали шесть физических лиц (в том числе гражданин КНР). Также рестрикции введены против 21 организации, среди которых есть китайские компании. Под санкции также попал танкер под панамским флагом New Fusion. Американский госсекретарь Марко Рубио ранее заявлял, что США могут усилить давление на Иран в попытке добиться выполнения своих требований, если исламская республика не пойдет на сделку с Вашингтоном.
