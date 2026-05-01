Юрист предупредила о штрафах за жарку шашлыка на балконе

2026-05-01T12:39+0300

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Приготовление шашлыка на балконе нарушает правила пожарной безопасности для многоквартирных домов и грозит штрафом от 5 тысяч рублей, а при нанесении тяжкого вреда здоровью - уголовной ответственностью, напомнила читателям РИА Новости кандидат юридических наук, доцент в РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова. "Впереди майские праздники и многие любят жарить шашлыки. Но не многие знают, что за жарку шашлыка на балконе своей квартиры грозят штрафные санкции. Нормативная база для регулирования данного вопроса - Федеральный закон "О пожарной безопасности", - обращает внимание Леонова. Законодательством установлен прямой запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. Также в зданиях для проживания людей запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня - это свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа, напоминает юрист. "За нарушение требований пожарной безопасности собственники имущества, в частности собственники квартир, где есть балконы, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством", - добавляет она. Если не возник пожар и не было уничтожено или повреждено чужое имущество и не причинен вред здоровью человека, то в данном случае за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Если был установлен особый противопожарный режим, то штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Кроме того, если в результате нарушения требований пожарной безопасности возник пожар и чужое имущество было уничтожено или повреждено, или был причинен легкий или средней тяжести вред здоровью человека, то размер штрафа - от 40 до 50 тысяч рублей. В случае если нарушение правил пожарной безопасности повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью человека или смерть человека, то применяется уголовная ответственность вплоть до лишения свободы до семи лет. Для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда нужно платить штраф, необходимо ознакомиться со всеми правилами пожарной безопасности и неукоснительно их соблюдать, заключила Леонова.

https://1prime.ru/20260428/rusprodsojuz-869494089.html

