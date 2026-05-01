https://1prime.ru/20260501/solovev-869610865.html

"У вас ничего нет". Соловьев сделал заявление после критики Мелони

Телеведущий Владимир Соловьев отказался приносить извинения за свои слова в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони. | 01.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-01T17:27+0300

европа

донбасс

киев

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

мид

борис джонсон

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/36/841313632_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_8de7bd0e88394d75740989f25accc60c.jpg

МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Телеведущий Владимир Соловьев отказался приносить извинения за свои слова в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони."Если вы хотите начать игру в извинения, то начните первыми. Вы первыми начали говорить ужасные вещи о России, россиянах и нашем президенте. Не журналисты, а ваши политические лидеры. Никто из российских официальных лиц не произнес даже процента того, что сказали итальянские политики", — сказал он в интервью изданию Il Fatto Quotidiano.На вопрос репортера о возможности разрешения конфликта на Украине, Соловьев мнение, что обострения можно было избежать в начале, если бы ВСУ были выведены из Донбасса. "С самого первого дня единственным решением вопроса был вывод украинских войск из Донбасса, потому что жители голосовали за независимость. Потом был Стамбул. Соглашение было готово. Нас попросили покинуть Киев. Никакие героические украинские солдаты не побеждали под Киевом. Мы просто ушли оттуда. Потом приехал Борис Джонсон и сказал воевать дальше. А затем была Буча", — сказал телеведущий.Соловьев также выразил уверенность, что Россия не имеет поводов для нападения на Европу. "Зачем нам вторгаться в Европу? Из-за женщин? У нас самые лучшие женщины. Природные ресурсы? У вас ничего нет по сравнению с нами. Технологии? Вы их у Китая приобретаете. Для чего нам вторгаться? Кормить 500 миллионов человек? Нет", — заявил журналист.Он отметил, что политическая система в европейских странах не дает гражданам возможности напрямую избрать своих лидеров. "Путин знает, что мы чувствуем, потому что он с нами. И мы за него проголосовали. Мы его уважаем. <…> За кого в Европе можно напрямую голосовать? Вы боитесь голоса простого народа? Кто управляет вашими странами? Вы подчинили большую часть своих суверенных полномочий каким-то европейским бюрократам, за которых никто не голосовал. Урсула фон дер Ляйен и ее команда принимают решение за вас. Это правда то, чего итальянцы хотят?" — задался вопросом он.На прошлой неделе итальянский МИД направил протест российскому послу Алексею Парамонову из-за комментариев Соловьева о премьер-министре Джорджи Мелони. Ведущий обвинил ее в фашизме и измене своим избирателям, а также предательстве экс-президента США Дональда Трампа, которому она якобы "клялась в верности". Парамонов подчеркнул, что Москва никогда не использовала слова итальянских медийных личностей, блогеров и журналистов против России и ее руководства для дипломатических обострений или антиитальянских кампаний.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

