Названа сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 16,106 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных...
2026-05-01T12:04+0300
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 16,106 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 20 граждан России, их общее состояние на 1 мая составляет 315,3 миллиарда долларов. Первое место в рейтинге богатейших людей планеты по-прежнему у американского предпринимателя, владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, состояние которого с начала года увеличилось на 31,5 миллиарда долларов, до 651 миллиарда. Второе и третье места заняли основатели Google - Ларри Пейдж (его состояние поднялось на 55,5 миллиарда долларов, до 325 миллиардов) и Сергей Брин (его состояние выросло на 51,3 миллиарда долларов, до 301 миллиарда). На четвертую строчку рейтинга опустился Джефф Безос, основатель онлайн-ритейлера Amazon, состояние которого увеличилось на 29,8 миллиарда долларов, до 283 миллиардов. Первую пятерку богатейших людей в мире, как и месяц назад, замыкает основатель Meta* Марк Цукерберг, его состояние снизилось на 16,4 миллиарда долларов, до 217 миллиардов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
