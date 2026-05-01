https://1prime.ru/20260501/sostoyanie--869605461.html

Названа сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 16,106 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных...

2026-05-01T12:04+0300

экономика

финансы

рф

сергей брин

джефф безос

марк цукерберг

tesla

spacex

amazon

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 16,106 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 20 граждан России, их общее состояние на 1 мая составляет 315,3 миллиарда долларов. Первое место в рейтинге богатейших людей планеты по-прежнему у американского предпринимателя, владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, состояние которого с начала года увеличилось на 31,5 миллиарда долларов, до 651 миллиарда. Второе и третье места заняли основатели Google - Ларри Пейдж (его состояние поднялось на 55,5 миллиарда долларов, до 325 миллиардов) и Сергей Брин (его состояние выросло на 51,3 миллиарда долларов, до 301 миллиарда). На четвертую строчку рейтинга опустился Джефф Безос, основатель онлайн-ритейлера Amazon, состояние которого увеличилось на 29,8 миллиарда долларов, до 283 миллиардов. Первую пятерку богатейших людей в мире, как и месяц назад, замыкает основатель Meta* Марк Цукерберг, его состояние снизилось на 16,4 миллиарда долларов, до 217 миллиардов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

