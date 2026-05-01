Бритни Спирс предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде

Прокуратура в штате Калифорния предъявила певице Бритни Спирс обвинения в вождении в нетрезвом виде, сообщает телеканал NBC Los Angeles. | 01.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-01T00:27+0300

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Прокуратура в штате Калифорния предъявила певице Бритни Спирс обвинения в вождении в нетрезвом виде, сообщает телеканал NBC Los Angeles. Поп-звезда была задержана патрульными в округе Вентура в начале марта. Спирс провела под стражей около восьми часов. Слушание по делу Спирс было назначено на утро понедельника в Верховном суде округа Вентура. Ее присутствие не требуется. Как отмечает телеканал, прокуроры предлагают Спирс признать вину. В рамках этого соглашения обвиняемый получает 12-месячный испытательный срок, он обязан пройти курсы для осуждённых за вождение в состоянии опьянения и оплатить установленные государством штрафы и сборы. В середине апреля журнал People сообщил, что Спирс обратилась в реабилитационный центр для лечения. В мае 2024 года портал TMZ со ссылкой на близкие к певице источники сообщал, что ментальное здоровье Спирс ухудшилось после того, как ее отец Джейми Спирс перестал быть ее опекуном, существует риск того, что она может причинить вред себе или окружающим.

