Бритни Спирс предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде - 01.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260501/spirs-869596982.html
Бритни Спирс предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде
Прокуратура в штате Калифорния предъявила певице Бритни Спирс обвинения в вождении в нетрезвом виде, сообщает телеканал NBC Los Angeles. | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T00:27+0300
общество
бизнес
калифорния
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869596982.jpg?1777584432
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Прокуратура в штате Калифорния предъявила певице Бритни Спирс обвинения в вождении в нетрезвом виде, сообщает телеканал NBC Los Angeles. Поп-звезда была задержана патрульными в округе Вентура в начале марта. Спирс провела под стражей около восьми часов. Слушание по делу Спирс было назначено на утро понедельника в Верховном суде округа Вентура. Ее присутствие не требуется. Как отмечает телеканал, прокуроры предлагают Спирс признать вину. В рамках этого соглашения обвиняемый получает 12-месячный испытательный срок, он обязан пройти курсы для осуждённых за вождение в состоянии опьянения и оплатить установленные государством штрафы и сборы. В середине апреля журнал People сообщил, что Спирс обратилась в реабилитационный центр для лечения. В мае 2024 года портал TMZ со ссылкой на близкие к певице источники сообщал, что ментальное здоровье Спирс ухудшилось после того, как ее отец Джейми Спирс перестал быть ее опекуном, существует риск того, что она может причинить вред себе или окружающим.
общество , бизнес, калифорния, верховный суд
Общество , Бизнес, Калифорния, Верховный суд
Бритни Спирс предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде

NBC: певице Спирс предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Прокуратура в штате Калифорния предъявила певице Бритни Спирс обвинения в вождении в нетрезвом виде, сообщает телеканал NBC Los Angeles.
Поп-звезда была задержана патрульными в округе Вентура в начале марта. Спирс провела под стражей около восьми часов.
Слушание по делу Спирс было назначено на утро понедельника в Верховном суде округа Вентура. Ее присутствие не требуется.
Как отмечает телеканал, прокуроры предлагают Спирс признать вину. В рамках этого соглашения обвиняемый получает 12-месячный испытательный срок, он обязан пройти курсы для осуждённых за вождение в состоянии опьянения и оплатить установленные государством штрафы и сборы.
В середине апреля журнал People сообщил, что Спирс обратилась в реабилитационный центр для лечения.
В мае 2024 года портал TMZ со ссылкой на близкие к певице источники сообщал, что ментальное здоровье Спирс ухудшилось после того, как ее отец Джейми Спирс перестал быть ее опекуном, существует риск того, что она может причинить вред себе или окружающим.
 
ОбществоБизнесКалифорнияВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала