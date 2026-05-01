Белый дом официально объявил конфликт с Ираном завершенным

Администрация президента США Дональда Трампа официально сообщила американским законодателям, что считает конфликт с Ираном завершенным

ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа официально сообщила американским законодателям, что считает конфликт с Иран завершенным, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Белый дом официально сообщил конгрессу, что считает войну с Ираном "завершенной", несмотря на сохранение американского военного присутствия в регионе", - говорится в публикации агентства. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня.

