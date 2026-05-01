Назван самый распространенный тип уязвимости сайтов госорганов Узбекистана

2026-05-01T04:43+0300

ТАШКЕНТ, 1 мая - ПРАЙМ. Самый распространенный тип уязвимости сайтов государственных ведомств Узбекистана заключается в ошибках в настройках безопасности, сообщает пресс-служба узбекистанского ГУП "Центр кибербезопасности". По данным пресс-службы, в январе-марте специалисты центра изучили и проверили более 100 веб-ресурсов на соответствие требованиям кибербезопасности. По итогам экспертизы, выявлено 252 уязвимости, в том числе 169 обнаружены на ресурсах госорганов. "Наиболее распространенные типы уязвимостей: Security Misconfiguration (ошибки конфигурации безопасности) — 76; Broken Access Control (нарушение контроля доступа) — 44", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале центра. В центре пояснили РИА Новости, что речь идет о неправильно настроенной защите сайтов и информационных систем: открытом доступе к отдельным разделам, использовании небезопасных параметров, стандартных настроек или отключенных механизмов защиты, чем могут воспользоваться злоумышленники. В тройку главных уязвимостей также входят SQL-инъекции (37) - это внедрение кода, позволяющее хакерам заполучить несанкционированный доступ к базам данных организации, сведения для авторизации, а также другую конфиденциальную информацию и нанести ей ущерб. Кроме того, специалисты выявили недостатки в системах идентификации и аутентификации пользователей (21) и уязвимости в цепочке поставок программного обеспечения (17). В центре напомнили, что государственные органы обязаны обеспечивать устойчивую работу своих информационных систем и соблюдать требования кибербезопасности. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ноябре 2025 года поручил профильным ведомствам усилить кибербезопасность в стране и повысить эффективность борьбы с киберпреступлениями. В частности, глава государства указал на недостаточную эффективность мер по предотвращению кибератак в банковской системе и выявлению сомнительных финансовых операций. По данным ГУП "Центр кибербезопасности", ущерб от киберпреступлений в стране за пять лет превысил 100 миллионов долларов, их доля в общей преступности выросла с 6% почти до 45%.

