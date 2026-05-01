Трамп подписал законопроект о финансировании МВБ - 01.05.2026, ПРАЙМ
Трамп подписал законопроект о финансировании МВБ
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании министерства внутренней безопасности (МВБ), которое в отсутствие согласованных средств... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T01:09+0300
экономика
финансы
мировая экономика
сша
дональд трамп
01:09 01.05.2026
 
Трамп подписал законопроект о финансировании МВБ

Трамп подписал закон о финансировании министерства внутренней безопасности США

ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании министерства внутренней безопасности (МВБ), которое в отсутствие согласованных средств частично прекращало работу на два месяца, сообщает Белый дом.
"В четверг, 30 апреля, президент подписал закон H.R. 7147 "Закон о национальной безопасности и дальнейших дополнительных ассигнованиях на продолжение деятельности в 2026 финансовом году", который предусматривает дальнейшие консолидированные ассигнования на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2026 года, и на другие цели", – говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.
Из-за разногласий о мерах администрации Трампа по борьбе с нелегалами демократы в конгрессе затягивали согласование бюджета МВБ. Без финансирования ведомство было вынуждено перейти к частичному шатдауну - приостановке своей работы. Перерыв затянулся на 76 дней.
При этом принятый документ не распространяется на деятельность ключевых для реализации депортационной политики Трампа иммиграционной службы (ICE) и пограничного патруля (USBP), которые по-прежнему остаются без финансирования на фоне разногласий в конгрессе.
 
